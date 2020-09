Ehlershausen

Mit einem Stein haben Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Montag, 13 Uhr, die Scheibe eines Gewerbebetriebes eingeworfen, der sich am Zunftweg in Ehlershausen befindet. Den Schaden verursachten sie an einem Anbau, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Seinen Angaben zufolge gehen die Ermittler nicht von einem versuchten Einbruch, sondern von einer Sachbeschädigung aus. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 200 Euro.

Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark