Burgdorf

Glimpflich ist das Verschwinden eines 85-jährigen Mannes in Burgdorf ausgegangen. Der Senior war am Mittwoch von einem Spaziergang nicht in sein Pflegeheim in der Innenstadt zurückgekehrt. Nachdem die Pfleger den Mann im Umfeld des Heims nicht finden konnte, alarmierten sie um 22.30 Uhr die Polizei. Diese leitete sofort eine umfangreiche Suchaktion ein, denn der Senior hat nach Angaben des Pflegepersonals Probleme, sich außerhalb des Heims zu orientieren.

Die Polizei war mit einem Polizeihubschrauber, zwei Personenspürhunden und etlichen Beamten im Einsatz, um den Mann bei nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt so schnell wie möglich zu finden. Bis zum Morgen verlief die Suche allerdings erfolglos. Umso größer war die Erleichterung als sich am Donnerstag um 7.15 Uhr eine Frau über Notruf bei der Polizei meldete und mitteilte, in der Färberstraße auf einen hilflosen, augenscheinlich unterkühlten, älteren Mann getroffen zu sein. Der Mann habe ihr erzählt, gestürzt zu sein, berichtete sie.

Es stellte sich heraus, dass es der Vermisste war. Der Senior wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, weil er sich bei dem Sturz Verletzungen im Gesicht zugezogen hatte und vermutlich unterkühlt war.

Von Anette Wulf-Dettmer