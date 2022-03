Burgdorf

Direkt vor dem Amtsgericht an der Schlossstraße hat ein Unbekannter am Dienstag, 8. März, zwischen 8.35 und 11.05 Uhr wohl beim Ein- oder Ausparken ein anderes Auto demoliert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Burgdorf entstand an dem ordnungsgemäß geparkten, braunen Seat Alhambra ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. An dem Fahrzeug wurden neben der Autotür auch eine Felge beschädigt. Die Polizei bittet unter Telefon (05136) 88614115 um Hinweise.

Von Sven Warnecke