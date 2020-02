Burgdorf

Einen Schaden von gut 2000 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag verursacht, der auf dem Parkplatz des NP-Marktes an der Straße Vor dem Celler Tor einen schwarzen Mercedes touchiert hat. Dessen Halterin hatte den Wagen gegen 8.30 Uhr gegenüber des Markteingangs abgestellt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Als die 33 Jahre alte Frau aus Burgdorf ihre Einkäufe erledigt hatte und zum Auto zurückkehrte, bemerkte sie großflächige Schäden an Lack und Karosse im Bereich der Fahrer- und der linken Seitentür.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Unfallfahrer den Mercedes beim Ein- oder Ausparken gerammt hat. Sie hoffen auf Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Auto geben können. Erreichbar ist die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark