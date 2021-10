Burgdorf

Beschädigt hat der 35 Jahre alte Fahrer eines Transporters vom Typ Mercedes Crafter sein an der Sorgenser Straße in Höhe der Hausnummer 29 geparktes Fahrzeug am Donnerstagabend vorgefunden: Die Kappe des Außenspiegels war aus der Halterung gebrochen. Am Kotflügel und an der A-Säule fanden sich Kratzer im Lack. Die Polizei vermutet, dass ein vorbeifahrendes Auto den Transporter touchiert hat. Anstatt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Hinweise möglicher Zeugen erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 8861415.

Von Joachim Dege