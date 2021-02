Burgdorf

Auf eine Summe von 1200 Euro schätzt die Polizei in Burgdorf den Schaden, den ein flüchtiger Unfallverursacher beim Parken auf der Straße Hannoversche Neustadt am Sonnabend anrichtete, bevor er sich davon machte. Dabei touchierte er die Front eines Mercedes so, dass der Parksensor Schaden nahm. Der Mercedes-Fahrer bemerkte den Schaden, als er um 15 Uhr losfahren wollte und sein Bordcomputer eine Fehlermeldung dieses Sensors anzeigte.

Von jod