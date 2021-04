Burgdorf

Einen deutlichen Anstieg beim Waren- und Warenkreditbetrug – zudem auch Ebay-Betrügereien zählen – verzeichnet die Polizei Burgdorf für das vergangene Jahr in Burgdorf. Damit findet sich die Stadt im Gleichklang mit anderen Kommunen in der Region Hannover, und als einen Grund sehen die Ermittler die Corona-Pandemie.

Denn nach Aussage von Polizeisprecherin Martina Thöne entfällt die Mehrzahl der Betrügereien auf das Frühjahr, als die Geschäfte im ersten Lockdown schließen mussten. „Viele Menschen wichen deshalb auf den Online-Handel aus und gerieten dabei an unseriöse Partner“, sagt sie. Ihren Angaben zufolge registrierte die Polizei 77 Straftaten, das sind 34 mehr als im Jahr 2019. In den meisten Fällen boten die Händler im Internet eine Ware an, für die sie zwar das Geld kassierten, die sie aber nie zum Kunden schickten. Auf diese Weise hatte auch ein Gärtner aus Burgdorf agiert: Er verkaufte Computerteile im Netz, die er nie besaß und damit auch nicht versenden konnte. Dafür verurteilte ihn jetzt das Amtsgericht zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

Ermittler warnen vor Fake-Shops

Thöne plädiert dafür, auch bei vermeintlich kleinen Beträgen eine Strafanzeige zu stellen. Denn immerhin liegt die Aufklärungsquote mit 85 Prozent vergleichsweise hoch. „Die Ermittler können schauen, ob und auf wen der Account angemeldet ist und dann dem Betrüger auf die Spur kommen“, sagt sie. Gleiches gelte für die IP-Adresse, die mitunter erkennbar sei. Einen Zuwachs erkennen die Beamten auch bei den sogenannten Fake-Shops, also gefälschten Verkaufsplattformen, die scheinbare oder tatsächliche Mangelware anbieten. Vor allem Desinfektionsmittel oder Masken zählten im vergangenen Jahr zu den begehrten Produkten. Deshalb sollten Käufer darauf achten, dass das Impressum vollständig vorhanden ist, sie sollten Produkte gegen Rechnung kaufen und in Ruhe die Angebote vergleichen. Vorsicht, so erklärt es das Landeskriminalamt, sei geboten bei besonders niedrigen oder besonders hohen Preisen sowie einer ständigen Verfügbarkeit.

Während Waren- und Warenkreditbetrügereien zugenommen haben, sanken die anderen Vermögens- und Fälschungsdelikte: von 311 im Jahr 2019 auf 274 im Jahr 2020. Dazu gehören das Schwarzfahren, das Ausspähen von Daten im Internet oder Computersabotage.

Von Antje Bismark