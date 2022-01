Burgdorf

Einen erkennbar auffälligen Anstieg der sogenannten Enkeltrickanrufe im Bereich der Polizeiinspektion Burgdorf – zu der auch Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und die Wedemark gehören – verzeichnet die Polizei zu Jahresbeginn. Nach Aussage von Polizeisprecherin Natalia Shapovalova handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler um Versuche in einem zweistelligen Bereich, die sich durch alle Kommunen ziehen.

Betrüger gehen strategisch vor

Diese Häufung habe die Polizei in diesem Zeitraum auch in der Landeshauptstadt beobachtet, teilt die Sprecherin mit und fügt hinzu, dass derzeit noch kein Vergleich mit dem Vorjahr möglich ist: Viele Fälle, die in der Polizeilichen Kriminalstatistik aufgelistet würden, seien noch in der Bearbeitung.

Das Vorgehen der Schockanrufer verlaufe stets nach einem ähnlichen Vorgehen. Sie bauen in einer oder mehreren Kommunen eine Logistik auf, die auch Telefondaten wie „lebensälter klingende Namen“, so die Sprecherin, oder Abkürzungen wie K. Meyer enthalten.

Sobald die Logistik funktioniert, rufen sie massiv und gezielt ihre Opfer an – in der Hoffnung, dass sie mit der Sorge um einen Angehörigen solchen Druck aufbauen, dass der oder die Angerufene einen Geldbetrag zahlt. Hatten sie Erfolg, verlagern sie ihr betrügerisches Handwerk in die nächste Kommune. Die Polizei spreche angesichts der Anrufe und der Intensität von Wellen.

Diese Präventionstipps gibt die Polizei Die Polizei gibt Tipps, mit denen sich Angerufen vor einen Betrug durch einen Schockanrufer oder eine Schockanruferin schützen können: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Polizei rechnet mit hohen Dunkelziffer

Die Ermittler gehen nach Auskunft Shapovalovas von einer hohen Dunkelziffer aus, weil längst nicht jeder, der einen Schockanruf erhalten hat, die Polizei informiert. „Das ist aber für uns wichtig“, sagt sie und appelliert an Betroffene, bei einem verdächtigen Anruf die 110 oder die Telefonnummer einer Polizeidienststelle zu wählen.

Seit 2019 gebe es eine aktualisierte Rechtsauffassung der Generalstaatsanwaltschaften Braunschweig, Celle und Oldenburg, der sich auch die Staatsanwaltschaft Hannover im Jahr 2019 angeschlossen habe. „Dabei liegt bereits bei jedem Anruf eine Versuchstat vor, unabhängig eines geforderten Geldbetrags oder einer erreichten Täuschung“, erklärt Shapovalova.

Und auch wenn die konkreten Zahlen noch nicht vorliegen, so gehen die Ermittler für 2021 von Strafverfahren im mittleren dreistelligen Bereich in der gesamten Polizeidirektion Hannover aus – mehr als im Jahr 2020. Eine Häufung habe es im November 2021 und nun zu Jahresbeginn im Nordosten gegeben, sagt die Sprecherin.

Die Polizei Hannover - und damit auch die Dienststelle in Burgdorf - bietet am Donnerstag, 20. Januar, wieder ein Präventionstelefon an. Die Beamten sind von 10 bis 18 Uhr unter Telefon (0511) 1091120 zu erreichen. Zu ihnen gehört auch Uwe Bollbach, der für die Präventionsarbeit verantwortlich ist. Er und seine Kollegen beantworten unter anderem Fragen nach Schockanrufen und Enkeltrick, Stalking und falschen Handwerkern, Unfallflucht oder Internet-Kriminalität.

Von Antje Bismark