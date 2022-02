Burgdorf

Die Droge Tetrahydrocannabinol, abgekürzt THC, hat sich im Blut eines 21 Jahre alten Autofahrers aus Hannover gefunden, den die Polizei am Dienstagvormittag gegen 10.25 Uhr auf der Straße Vor dem Celler Tor einer Verkehrskontrolle unterzog. THC ist der berauschende Wirkstoff, der sich in Marihuana befindet. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der junge Mann offenbar Drogen konsumiert hatte. Sie nahmen ihn deshalb mit aufs nahe gelegene Revier, wo ein Arzt zur Beweissicherung die Blutprobe entnahm. Allerdings hätte der Mann auch ohne den Drogenkonsum nicht am Steuer des VW Golf sitzen dürfen. Denn nach Darstellung der Polizei besitzt er keine gültige Fahrerlaubnis. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Von Joachim Dege