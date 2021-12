Burgdorf

Wie beuge ich einem Taschendiebstahl im Zug oder im Bahnhof vor? Mit welchen Vorrichtungen kann ich einen Einbruch in meine Wohnung oder mein Haus erschweren oder gar verhindern? Und was muss ich beachten, wenn ich mit einem E-Scooter auf öffentlichen Straßen unterwegs sind? Darüber informiert die Polizei Burgdorf – zuständig für Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und die Wedemark – erstmals gemeinsam mit der Bundespolizei bei einem Infotelefon. Dieses ist am Donnerstag, 16. Dezember, von 10 bis 18 Uhr unter der Rufnummer (0511) 1091120 geschaltet.

Polizeihauptkommissar Uwe Bollbach übernimmt regelmäßig die Sprechstunde und gibt den Anruferinnen und Anrufern wichtige Hinweise, wie sie Straftaten vorbeugen können und wie sich als Zeuge von Straftaten verhalten sollten. Immer wieder gibt es dabei Nachfragen dazu, wie sich Betrug im Internet erkennen und verhindern lässt. Aber auch der Enkeltrick oder der Schockanruf, bei dem sich die Gesprächspartner wahlweise als Verwandte oder Polizisten ausgeben, taucht als regelmäßiges Thema auf. Zudem informieren die Beamten, wie Familien die Gefahr im Internet für ihren Nachwuchs reduzieren können. „E-Scooter unter dem Weihnachtsbaum sind ebenfalls ein Thema“, ergänzt Polizeioberkommissarin Stefanie Eckler. Sie beantwortet Fragen, was die Fahrerinnen und Fahrer bei der anschließenden Nutzung im Straßenverkehr beachten sollten, damit es keinen Ärger gibt.

Die Bundespolizisten geben unter anderem Auskunft darüber, wie Taschendiebe in Bahnen und Bahnhöfen agieren und welche Gegenstände als gefährlich gelten und was bei deren Transport in Bahn und Flugzeug beachtet werden muss.

Von Antje Bismark