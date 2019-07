Burgdorf

Die Schüler der Grundschule an der Hannoverschen Neustadt lieben die Tage, an denen Katrin Helms, Birgit Wilz und Sandra Schulz ihnen zeigen, worauf es bei der Ernährung ankommt, wie sie ihr Essen ansprechend zubereiten und servieren, wie viel Spaß es macht, sich zu bewegen, und wie wohltuend es ist, sich zu entspannen. Möglich macht das der Kinderschutzbund ( KSB) Burgdorf mit seinen Projekt „Knack Frisch“.

Immer mehr Schüler kommen ohne Essen zum Unterricht

Das Programm rund um eine gesunde Lebensführung hat der KSB gemeinsam mit einer Ökotrophologin für Grundschüler entwickelt. „Wir hoffen, dass die Kinder ihre neuen Erfahrungen in ihre Familien tragen“, erklärt Annegret Lange-Kreuzfeldt vom KSB das Ziel von „Knack Frisch“. Das ist offenbar vor allem bei der Ernährung bitter nötig. „Das Highlight war eine Brotdose gefüllt mit grüner Zuckerwatte“, berichtet sie. „Es gibt zunehmend Kinder an der Grundschule, die komplett ohne Essen und Getränke zum Unterricht kommen.“

Die Kinder decken die Tische mit sehr viel Liebe

Darüber hinaus hat Diätassistentin Katrin Helms die Erfahrung gemacht, dass viele Schüler zu Hause nicht einmal einfache Küchenaufgaben, zum Beispiel das Schneiden von Gemüse, übernehmen dürfen. So trage das Projekt auch dazu bei, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern – und die nehmen das Angebot mit Freude an. Die Tische für das gemeinsame Essen aller Schüler am Ende des „Knack-Frisch“-Tags seien sehr kreativ gestaltet. „Die Kinder sind mit sehr viel Liebe dabei“, sagt Lange-Kreuzfeldt. Die selbst zubereiteten Speisen schmecken den Schülern. „Man merkt, dass sie das gemeinsame Essen genießen. Sie bleiben lange sitzen, und es wird sehr viel gegessen“, berichtet Helms.

Zur Galerie Einmal im Monat ist Knack-Frisch-Tag in der Grundschule I an der Hannoverschen Neustadt – Bilder vom praktischen Unterricht gibt es hier zu sehen.

Auch in den Familien sind diese besonderen Unterrichtstage Gesprächsthema. Kürzlich habe eine Mutter sie beim Sport angesprochen, dass sie unbedingt das Rezept von dem Knuspermüsli brauche, das die Kinder hergestellt hatten, berichtet Birgit Wilz, Übungsleiterin beim Heeßeler SV und bei „Knack Frisch“ für die Bewegung zuständig.

Entspannungsstunde mit Sandra Schulz: Hier geht es um Farben und Formen. Quelle: Dethard Hilbig

Lernen für die eigene Gesundheit

Der Ablauf eines „Knack-Frisch“-Schultags sieht wie folgt aus: Die etwa 80 Schüler eines Lernhauses – ein Lernhaus besteht aus den Jahrgängen eins bis vier – werden in vier gleich große Gruppen eingeteilt. Eine geht in die Küche, dort bereitet sie das Essen vor und erfährt Wissenswertes über die Ernährung. Die zweite Gruppe geht mit Wilz in die Turnhalle. Die Dritte lernt unter Anleitung von Sandra Schulz, sich zu entspannen. Das sei eine Stunde, die die Kinder sichtlich genießen, berichtet Schulz. Die vierte Gruppe deckt gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin in der Mensa die Tische für das gemeinsame Abschlussessen. Es werden Servietten gefaltet, Teller und Besteck ordentlich auf den Tischen platziert. Nach einer Stunde gibt es im rotierenden Verfahren einen Wechsel, sodass alle Schüler am Vormittag in allen Bereichen aktiv waren.

Kinderschutzbund sucht Sponsoren für das Projekt

Das Projekt „Knack Frisch“ leistet genau das, was der neue Ärztepräsident Klaus Reinhardt Anfang der Woche für die Gesundheitserziehung der Kinder gefordert hat. „Gesundheitsförderung sollte zu einem Schulfach werden – und zwar schon in der Grundschule“, sagte er gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Trotzdem hat der KSB Schwierigkeiten, das Projekt zu erhalten, denn es fehlt an Sponsoren. „Wir brauchen rund 12.000 Euro im Jahr für ,Knack Frisch’“, sagt Lange-Kreuzfeldt. Der Lions Club Burgdorf-Isernhagen ist von dem Projekt so angetan, dass er dem KSB jetzt 6000 Euro überwiesen hat. „Wir hoffen, dass Krankenkassen uns endlich wieder unterstützen“, sagt Lange-Kreuzfeldt. Die BKK exklusiv hatte ihre Förderung vor einigen Jahren eingestellt.

Von Anette Wulf-Dettmer