Burgdorf

Es war Notwehr: Das Amtsgericht Burgdorf hat am Montag einen 27 Jahre alten Mann freigesprochen, der im Juni vergangenen Jahres seinem 34 Jahre alten Kontrahenten mit einem einzigen Faustschlag ins Gesicht die Zähne ausgeschlagen und die Nase gebrochen hatte.

Der Mann auf der Anklagebank machte gar nicht erst den Versuch, den folgenschweren Faustschlag zu leugnen. Im Gegenteil. Er räumte ihn noch in der lauen Tatnacht gegenüber herbeigerufenen Polizisten ein. Und er gab ihn auch zu, als Richterin Stephanie Rohe ihn dazu befragte.

Allerdings wollte er nicht, wie das Opfer im Gerichtssaal behauptete, aus heiterem Himmel ausgeholt haben. Beide Männer kannten sich. Beide tranken ab und an ein Bier miteinander. Auch in jener Nacht hatten beide schon sehr tief in diverse Biergläser geblickt, bevor sie sich über den Weg liefen. Der eine hatte 1,7 Promille Alkohol im Blut, der andere 1,9 Promille. Zu der Handgreiflichkeit kam es schließlich vor der Tür einer Kneipe, die für gewöhnlich die Endstation für Burgdorfs Nachtschwärmer ist.

Zeuge bestätigt die Version des Angeklagten

Dorthin zog es auch den 34-Jährigen. Trotz erheblichen Alkoholkonsums in einer nahe gelegenen Kneipe habe er sich fit gefühlt und auf dem Heimweg ein weiteres Bierchen trinken wollen. Anstatt die Kneipe zu betreten, ging er allerdings schnurstracks auf den 27-Jährigen zu, schlug diesem das Bierglas aus der Hand und holte zu einem weiteren Schlag aus. So schilderte es nicht nur der Angeklagte, sondern auch ein Zeuge.

Bevor er einen Treffer landen konnte, hatte er schon die geballte Faust seines Gegners im Gesicht. Prompt ging er zu Boden. Die Nase war gebrochen, die Zähne verloren, ein mehrtägiger Klinikaufenthalt mitsamt Nasen-OP wurden unumgänglich. Als er sich in jener Nacht wieder berappelt hatte und noch in die Kneipe wankte, schickte ihn der Wirt nach Hause. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erläuterte der Gastronom im Gerichtssaal, der so verhindern wollte, dass sich die Auseinandersetzung in seinen Gasträumen fortsetzte.

Ohne Zweifel stelle der Faustschlag eine Körperverletzung dar, beurteilte der Staatsanwalt das gewalttätige Geschehen. Weil der Schlag aber erst erfolgte, nachdem der 34-Jährige den Jüngeren angegriffen hatte, handle es sich um Notwehr. Oder, wie es der Verteidiger formulierte, um ein „geeignetes Mittel, einen Schlag abzuwehren“. Sowohl Staatsanwalt wie Verteidiger forderten Freispruch. Das sah auch das Gericht so. Der Angeklagte, zumal ein strafrechtlich unbeschriebenes Blatt, habe sich verteidigen dürfen in dieser „typisch spätnächtlichen Auseinandersetzung“, befand Strafrichterin Rohe.

Von Joachim Dege