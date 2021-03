Burgdorf

Verbale Entgleisungen, Bedrohungen, Tätlichkeiten: Immer öfter sehen sich Mitarbeiter in Behörden und Einsatzkräfte bei Unfällen oder Bränden einem aggressiven Gegenüber ausgesetzt, dessen Wut sie zunächst ausgeliefert sind. Mit dem Burgdorfer Psychotherapeuten im Ruhestand, Dr. Eberhard Rumpf, spricht Redaktionsleiterin Antje Bismark über die Ursachen der zunehmenden Übergriffe.

Die Corona-Pandemie verlangt den Menschen viele Einschränkungen ab. Dient sie als Ursache für die wachsende Aggressivität?

Nein, das nicht, aber sie verstärkt die bereitliegende. Das zeigen auch die Beobachtungen zu familiärer Gewalt. Es gibt die Berichte von Betroffenen in Behörden oder bei der Polizei, von Feuerwehrleuten und Sanitätern über Übergriffe schon länger – und wenn wir ihre Erfahrungen zugrunde legen, dann scheint es eindeutig zu sein, dass die Aggressivität zunimmt.

Weshalb entwickeln manche Menschen ein derart übergriffiges Auftreten bis hin zu körperlicher Gewalt?

Das Thema müssen wir komplex betrachten, es gibt zwei wesentliche Grundlagen, die zusammen wirken: die individuell-persönliche und die gesellschaftliche. Im Ergebnis sind die konkreten Situationen Auslöser dafür, lange aufgestauten Frust abzulassen – der städtische Mitarbeiter dient als Ventil dafür. Die persönliche Grundlage dafür ist, dass sie in ihrer Kindheit und Jugend zu viele schmerzhafte Enttäuschungen und andere Verletzungen erfahren haben und sich oft ohnmächtig fühlten. Die daraus resultierende, sich aufstauende Wut und das Rachegefühl entladen sich nun als Erwachsene. Hinzu kommen ein Mangel am Empathie und ein kompensatorisch übersteigertes Selbstbewusstsein aus der erlittenen Frustration: Was ich will und für richtig halte, steht mir auch zu. Und nicht zuletzt haben diese Menschen ein verzerrtes Gerechtigkeitsgefühl.

Jeder kennt die Regeln, zum Beispiel beim Parken. Weshalb fällt es manchen dann so schwer, diese zu akzeptieren?

Sie sehen, dass beispielsweise vor dem Geschäft auf dem breiten Gehweg ein Platz zum Parken frei ist. Wenn sie ihren Wagen dort abstellen, behindern sie aus ihrer Wahrnehmung niemanden. Daraus leiten sie für sich das Recht ab, den Platz zu nutzen. Und wenn sie dann vom Mitarbeiter des Ordnungsamtes eine Anzeige erhalten, fühlen sie sich in ihrem Recht und ihrer Freiheit beschnitten. Das gilt auch für diejenigen, die Sanitäter oder Feuerwehrleute angehen, weil sie möglicherweise in einem Einsatz die Durchfahrt bei einer Straße versperren.

Das heißt im Umkehrschluss, dass ein solches Fehlverhalten schon mit der Kindererziehung beginnt?

Ja, der Boden wird dafür bereitet. Es ist am Ende eine Mischung aus vielen Faktoren, die letztlich zu einer sozialen Entsolidarisierung führt – bei der das Gegenüber entwertet wird. Das konnten wir auch beim aufwallenden Fremdenhass nach der Ankunft der Flüchtlinge beobachten.

Weshalb sehen Sie die Gesellschaft als einen weiteren Faktor an?

Unsere Gesellschaft basiert unter anderem auf dem Freiheitsversprechen, also neben den Grundrechten beispielsweise der Freiheit der Mobilität oder der Sexualität, überhaupt freier persönlicher Entfaltung. Daraus leiten einige Menschen mit den genannten seelischen Verletzungen und dem instabilen Selbstwertgefühl ab, dass nichts ihre persönliche Freiheit einengen darf. Dann spielt das Wohlstandsversprechen eine wichtige Rolle. Dessen Basis, die ,freie Marktwirtschaft‘, führte aber in ihrer Entwicklung zum Auseinanderdriften der Vermögensverteilung, die Arm-Reich-Schere ging und geht immer weiter auseinander. Die Folgen davon führen bei vielen Menschen zu starkem Ungerechtigkeitserleben. Dafür und für ihr Ohnmachtsgefühl machen sie den Staat verantwortlich, der ist aber schwer zu greifen, deshalb nehmen sie beispielsweise Mitarbeiter in Behörden als dessen Stellvertreter und machen sie zum Sündenbock.

Mein Eindruck ist, dass Menschen aus armen oder prekären Verhältnissen sich oft empathisch verhalten. Ist das falsch?

Nein. An der Persönlichkeitsentwicklung sind überaus viele Faktoren beteiligt. Wenn sich in der Kindheit und Jugend die Empathie entwickeln konnte, zeigen sie in der Tat eine große Hilfsbereitschaft, weil sie sich in die Lage der Menschen versetzen können, denen es ähnlich ging oder geht. Bei vielen, denen es zu gut geht, verkümmert die Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen.

Lässt sich Empathie lernen?

Die Fähigkeit zur Empathie ist angeboren, aber ungesunde, lieblose familiäre Beziehungen können die Entwicklung von Empathie behindern, im schlimmsten Fall blockieren. Wenn Eltern ihre Kinder fördern, sie bestätigen, in der Entwicklung unterstützen und sie mit liebevoller Fürsorge begleiten, dann entwickelt sich auch die Empathie. Es geht dabei nicht um das Vorenthalten von Enttäuschungen, die sind unvermeidbar, aber die guten Erfahrungen müssen überwiegen.

Wie wichtig ist bei Beleidigungen oder Bedrohungen die Anonymität?

In einem überschaubaren Dorf funktioniert die soziale Kontrolle gut, in der Stadt ist alles anonymisierter und das übergreifende soziale Bindungsgefüge geht für viele verloren. Deshalb fühlen sich Menschen, die andere beleidigen oder bedrohen, zwar für Mitglieder ihrer eigenen, überschaubaren Gemeinschaft verantwortlich, nicht aber für die Gesellschaft. Kurz gesagt: Anonymität begünstigt das grob ausfallende Verhalten. Das ist aber zum Glück nur ein kleiner Teil der Bevölkerung.

Wie sollten sich Zeugen verhalten, die einen solchen Vorfall erleben?

Sie sollten Solidarität mit dem Opfer zeigen, indem sie sich deutlich, aber unaggressiv an seine Seite stellen. Damit signalisieren sie, dass der Attackierte nicht allein ist. Jemanden anzusprechen, den die sprichwörtlich blinde Wut treibt, ist schwierig. Deshalb geht es um eine Deeskalation und darum, Grenzen aufzuzeigen und deutlich zu machen, dass dem Opfer ein Unrecht angetan wird. Wir brauchen mehr Mut zu Zivilcourage.

Das ist Dr. Eberhard Rumpf Seit 1994 lebt der Mediziner Dr. Eberhard Rumpf in Burgdorf – und seitdem gehört er mit seinem Aktivitäten für Menschen in Not zur Stadtgesellschaft. So organisierte der 74-Jährige einen Transport mit medizinischem Gerät und Ausstattung für Uganda, er kümmert sich um Geflüchtete, die nach Burgdorf kommen, und engagiert sich in der Amnesty-International-Gruppe. Nach einem Medizinstudium spezialisierte sich Rumpf als Facharzt für Psychologie und Neurologie, schloss Aus- und Weiterbildungen im Bereich Psychotherapie und Psychosomatik an. „Mir war sehr schnell klar, dass ich in diese Richtung gehen wollte“, sagt Rumpf. Vor seinem Wechsel nach Burgdorf arbeitete er für acht Jahre als Oberarzt in der Rheinischen Landesklinik. Seit 2014 praktiziert der Mediziner nicht mehr. Er ist verheiratet und Vater dreier Söhne. bis

Von Antje Bismark