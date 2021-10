Burgdorf

Fast jedes Kind kennt die Geschichten vom alten Petterson und seinem besonderen Kater Findus. An diesem Wochenende gastiert das Duo auf dem Pferdemarkt in Burgdorf – wenn die Mitglieder der Familie Lauenburger die Figuren in ihrem Theaterstück zum Leben erwecken. 

Mittlerweile in der achten Generation der Familie Lauenburger besteht das gleichnamige Puppentheater. Aber so hart wie in den vergangenen anderthalb Jahren sei das Geschäft noch nie gewesen, sagt Chef Heinz Lauenburger und fügt hinzu: „Wir haben keinerlei Einnahmen gehabt und haben auch keine Zuschüsse bekommen.“ Denn die Corona-Soforthilfe hätten Betriebe nur für Betriebskosten erhalten, nicht aber für die Lebenshaltung. „Betriebskosten haben wir ja aber fast keine gehabt. Die Wagen standen, und wir haben in unserem festen Wohnsitz in Walsrode gelebt“, sagt er. Nur zum Neustart im vergangenen Frühjahr gab es einen Zuschuss, von dem sie die Werbung und die Neuzulassung der Fahrzeuge finanziert hätten.

Mehr als 100 Puppen besitzen die Lauenburgers. Quelle: Heinz Lauenburger

Momentan arbeiten außer Chef Heinz Lauenburger seine Frau Babara, sein Sohn Heinz-Hubert mit seiner Frau Angelique und den Kindern Maikel und Selina. Mit auf Tour sind außerdem immer die mehr als 100 Puppen der Familie. Seit 1829 gibt es das Puppentheater. „Damals sind unsere Vorfahren noch als Gaukler umhergezogen“, sagt Lauenburger – überliefert in der Familie sei eine solche Krise wie die Corona-Pandemie seitdem nicht. Er erinnert sich noch an den Herbst 2020, als die Familie gerade das Zelt in Burgdorf aufgeschlagen hatte. Dann kam der erneute Lockdown und damit das Spielverbot.

„Zum Glück hat uns die Stadt Burgdorf die Platzmiete erlassen“, sagt der Chef, der vor 37 Jahren zum ersten Mal in Burgdorf gastierte. Viele Tränen seien geflossen, und der Familienbetrieb wäre fast pleite gewesen. Im Mai 2021 ging es dann endlich wieder los. Zuerst in Kiel, weil dort die Regeln schon lockererer gewesen seien, sagt der 66-Jährige. „Als es die ersten Lockerungen gab, haben wir nicht gezögert und sind sofort gestartet.“ Sechs Wochen waren sie in Kiel und haben fast jeden Auftritt in einem ausverkauften Zelt gespielt. „Da war die Freude groß“, berichtet er.

Das Zelt auf dem Pferdemarkt steht. Quelle: Marie Pinkert

Petterson und Findus lösen den Kasper ab

Mehr als 100 Besucher finden in dem Zelt einen Platz – normalerweise. Wegen der Corona-Auflagen dürfen nur 100 Kleine und Große die Geschichten verfolgen, an denen auch Heinz Lauenburgers Enkel Maikel schon mitwirkt. Das Puppenspiel, sagt der 13-Jährige, sei sein Ein und Alles. Einen späteren Einstieg in den Familienbetrieb schließt er nicht aus, auch wenn er bis dahin noch die Schulbank drückt. „In jeder Stadt, in der wir gastieren, haben wir eine Stammschule“, sagt er und blickt wie der Rest der Familie positiv in die Zukunft, dass das Puppentheater auch die Corona-Pandemie übersteht.

In Burgdorf spielen sie „Petterson und Findus“, anschließend in Hannover den „Grüffelo“ und im Dezember das Weihnachtsstück „Morgen, Findus, wird’s was geben“, ebenfalls über den alten Mann und seinen Kater. „Früher haben wir die klassischen Kasperlegeschichten erzählt, aber die laufen heute nicht mehr“, erläutert Lauenburger. Die Kinder wollen die Geschichten gespielt sehen, die sie aus den Büchern, Kindergärten und Schulen kennen. Und auch den Eltern soll es gefallen. „Wir wollen, dass die ganze Familie Spaß hat.“

Für alle Veranstaltungen des Puppentheaters gibt es eine Tageskasse, die eine halbe Stunde vor Beginn öffnet. In Burgdorf beginnen die Aufführungen am Freitag und Sonnabend, 22. und 23. Oktober, um 16 Uhr und Sonntag um 11 Uhr. Anschließend tritt das Puppentheater ab Donnerstag, 28. Oktober, in Hannover mit dem Stück „Der Grüffelo“ auf.

Von Marie Pinkert