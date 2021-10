Burgdorf

Seit vergangenem Monat steigt die Belastung des Klärschlamms in Burgdorf durch Quecksilber – den Grund dafür versucht die Stadt als Betreiberin der Anlage derzeit zu ermitteln. Kurios: Bereits vor genau einem Jahr verzeichnete das Klärwerk einen ähnlichen Anstieg der Quecksilberwerte, sie sanken, ohne dass die Verwaltung den Grund oder den Verursacher ermitteln konnte. „Wir wissen nicht, ob es einen Zusammenhang zwischen damals und jetzt gibt“, sagt Bürgermeister Armin Pollehn. Wichtig für Verbraucher: Eine Gesundheitsgefahr besteht für sie nicht.

Fest steht nach Aussage von Stadtsprecher Sebastian Kattler, dass bei einer Klärschlammprobe, die am 7. September untersucht wurde, erstmals der erhöhte Quecksilbergehalt ermittelt wurde. Bei einer zweiten Untersuchung am 5. Oktober zeigte sich, dass die Belastung weiterhin angestiegen war: „Es liegt ein sechs- bis siebenmal höherer Wert als üblich vor“, sagt der Sprecher. Im Detail bedeute dies einen Gehalt von 2,0 Milligramm je Kilogramm Klärschlammtrockensubstanz. Bis in die 1990er-Jahre hinein sei dies ein durchaus üblicher Wert gewesen, der dank des Betriebs von Abwasservorbehandlungsanlagen stetig gesunken sei.

Dazu zählten beispielsweise Amalgamabscheider in der Praxis von Zahnärzten, sagt Kattler. Dabei handele es sich um ein Gerät zum Auffangen von Quecksilber, das zwischen dem Operationssaal und der Vakuumpumpe – in der Regel im Geräteraum – angeordnet sei. Zahnmedizinische Abwässer würden durch die Vakuumleitung transportiert und passierten den Amalgamabscheider, wo Zahnfragmente, Zahnamalgam und Quecksilber getrennt und gesammelt würden. Das gefilterte Wasser fließe weiter, während schwere Abfälle und Sedimente gespeichert würden, beschreibt Kattler das Prinzip.

Funktioniere der Abscheider nicht korrekt, dann könnte das belastete Wasser in die Kläranlage und den Klärschlamm fließen, sagt der Sprecher. Deshalb sollten Zahnärzte und Unternehmen, die mit Quecksilber arbeiteten, jetzt ihre Anlagen überprüfen. Denn: Der belastete Klärschlamm müsse gesondert und teuer entsorgt werden. „Die Mehrkosten dafür werden sich voraussichtlich im fünfstelligen Euro-Bereich bewegen“, teilt Kattler mit und fügt hinzu: „Eine genauere Aussage ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, da derzeit nicht vorhersehbar ist, wann der Quecksilbergehalt wieder unterhalb des Grenzwertes sinkt.“ Weil die Stadt von einem nicht regelkonformen Betrieb der vorgeschriebenen Anlagen oder von einem gezielten Einleiten des quecksilberhaltigen Wassers ausgehen müsse, seien auch rechtliche Konsequenzen vorstellbar – dafür allerdings muss sie erst den Verursacher finden. Die Prüfungen dazu dauern an.

Von Antje Bismark