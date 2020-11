Burgdorf

Schüler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule Burgdorf haben am Freitag im Rahmen der Bewegung Plant for the Planet Apfelbäume in der Feldmark zwischen Burgdorf und Otze gepflanzt. Ziel der Aktion, an der sich Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Jahrgänge beteiligten, ist es nach Darstellung der Lehrerin und Projektleiterin Inka Franck, lokal einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

In Begleitung von vier Lehrkräften, darunter Schulleiterin Saskia Van-Waveren-Matschke, zogen die 36 Gesamtschüler am Freitagvormittag aus, um auf einem schmalen, etwa 1800 Quadratmeter großen Grünstreifen nahe der Straße Spargelfeld 15 Apfelbäume alter und zum Teil vom Aussterben bedrohter Sorten in den Boden zu bringen. Das geschah bei strömendem Regen.

In Sichtweite zur Bahnlinie Lehrte Celle, unweit der Straße Spargelfeld, pflanzten Schüler die Apfelbäume ein. Quelle: Inka Franck

Die Pflanzfläche stellte die Stadt Burgdorf der Schule zur Verfügung. Die Bäume sind eine Spende einer Burgdorferin, die die Aktion mit ihrer Gabe unterstützen wollte. Die Pflege der Bäume und die Ernte der Früchte übernehmen Schüler. Einzelne Klasse und Stammgruppen haben dazu Baumpatenschaften übernommen.

Die gepflanzten Apfelbäume sind die Gabe einer großzügigen Spenderin, die 15 Stück davon spendierte. Quelle: Inka Franck

Der Gärtnerbauhof der Stadt hat zugesagt, die Mini-Streuobstwiese regelmäßig zu mähen. Ein Gärtner assistierte den Schülern am Freitag beim Ausheben der Pflanzlöcher und dem Anlegen eines Knabberschutzes vor Wildtieren. Die Apfelbaum-Plantage solle künftig fest verankert sein im Schulleben, und zwar in verschiedenen Fächern, sagt Franck.

Von Joachim Dege