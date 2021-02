Ramlingen/Ehlershausen

„Der Ball. Das Dorf. Der RSE.“: So heißt die Chronik, die der Sportjournalist Winfried Leinweber in monatelanger, ehrenamtlicher Arbeit zum 100. Geburtstag des SV Ramlingen-Ehlershausen (RSE) geschrieben hat. Und in diesem Fall gilt der Name durchaus als Programm, denn der Autor verbindet die Geschichte des Fußballs mit der Entwicklung des Doppeldorfes und erzählt zugleich, wie sich der RSE seit seiner Gründung verändert hat. „Für mich war es wichtig, den zeit-, sport- und regionalgeschichtlichen Kontext herzustellen“, sagt Leinweber, der seit fünf Jahren in Ehlershausen wohnt und vor vier Jahren bereits die Chronik für den Hannoverschen Rennverein geschrieben hat.

Gerade aus den Jahren nach der Gründung gebe es nur wenige überlieferte Dokumente, sagt Leinweber. Er begann nach ersten Gesprächen mit Vereinschef Jürgen Stern im Herbst 2019 mit der Hauptrecherche unter anderem im Stadtarchiv Burgdorf, aber auch bei den Fußballverbänden, in Festschriften und Chroniken. „Zum Glück hatte ich vor der Corona-Pandemie die wesentliche Recherche beendet“, sagt Leinweber mit Blick auf die folgenden Schließungen von Behörden und Verbänden, die seine Arbeit erschwert hätten. So aber sichtete und sortierte er das umfangreiche Material, das jene Texte und Fotos der 110 Seiten umfassenden Chronik bei weitem übersteigt.

Leinweber ordnet RSE in Dorf- und Zeitgeschichte ein

Denn Leinweber verändert immer wieder die Perspektive – wenn er im Kapitel „Wie der Fußball nach Deutschland kam. Ein Überblick“ den Fokus weitet, begrenzt er ihn nur wenige Seiten später wieder und berichtet über den ersten Sieg gegen Engensen und die erste Meisterschaft 1930. Daraus ergibt sich ein für Fußballer sowie Einwohner und geschichtlich Interessierte gleichermaßen spannender Lesestoff: Wie verändern sich Dorf und Fußball in der NS-Zeit? Leinweber beschreibt anhand des Vereins, wie die Gleichschaltung funktionierte und weshalb den Fußballmannschaften plötzlich die Spieler fehlten. „Ein Problem für Sportvereine wurde, dass die Hitlerjugend ihnen den Nachwuchs entzog“, schreibt der Journalist.

Zur Galerie Für die Chronik zum 100. Vereinsgeburtstag hat Winfried Leinweber viele Fotos aus Archiven und privaten Alben zusammengetragen – hier gewährt er einen Einblick in die Dokumentation.

Auf den folgenden Seiten erfahren die Leser, dass der Zahnarzt Dr. Friedrich Möhring aus Hannover nicht nur am RSE-Neubeginn wirkte, sondern auch zeitweise im Gasthaus Voltmer praktizierte. Diese Details betten die Geschichte des RSE ein in die des Dorfes, aber auch des damaligen Kreises Burgdorf. „Für mich war es gut, dass ich noch nicht so lange im Verein verwurzelt bin“, sagt Leinweber und der Ehrenvorsitzende Alfred Runge ergänzt: „Die starke Vereinsbrille, die wir tragen, gibt es nicht, dafür eine andere Sichtweise, die spannend ist.“ Jahr für Jahr verfolgt der Sportjournalist im Unruhestand die RSE-Entwicklung und überrascht auch Alteingesessene noch mit neuen Informationen und Bildern: „Viele wissen zum Beispiel nicht, dass im Verein auch mal Handball gespielt oder Leichtathletik gemacht wurde.“

RSE investiert fünfstelligen Betrag in die Chronik

Die einstige Wiese, heute undenkbar als Fußballplatz, die Ehrenamtlichen, die den Verein prägen, der Porta-Pokal als Traditionsveranstaltung: Auch wenn der Journalist die 100-jährige Geschichte dokumentiert, so setzt er doch inhaltliche Schwerpunkte – und sportliche. Denn natürlich zeigt Leinweber die Aufstiege der Mannschaften in seiner Dokumentation, verweist auf die Kontinuität der Akteure auf und am Spielfeld und auch darauf, dass der RSE noch immer gesellschaftlich wichtige Themen wie Integration und Toleranz aufgreift. Auch hier schlägt er einen Bogen zur Geschichte, als im Jahr 1946 beispielsweise Ramlingens Einwohnerzahl von 600 auf 1300 stieg – wegen der Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg.

Einen fünfstelligen Betrag investiert der RSE in die Chronik, wobei die Kosten dank Leinwebers Ehrenamt und der Sponsoren die Vereinskasse nicht belasten. „Wir haben sie in einer Auflage von 1500 Exemplaren drucken und binden lassen“, sagt Vereinschef Jürgen Stern, der die ersten Bücher bereits verteilt hat. Interessierte können unter seiner Telefonnummer (05085) 7029 ein Exemplar bestellen. Ein Nachdruck ist nicht vorgesehen, wie Stern sagt.

Von Antje Bismark