Burgdorf/Ramlingen

Die Pläne des Architekten liegen vor: 280.000 Euro wollen die Verantwortlichen des Fußballvereins RSE in die vorhandene Infrastruktur auf dem Sportgelände am Akazienweg in Ramlingen investieren. Das Dach des Klubhauses bedarf der Sanierung. Zudem soll ein Anbau für Umkleide, Schiedsrichterraum und Duschen her.

Der RSE hat es nach eigenen Angaben eilig. Der 500 Mitglieder starke Verein will noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten beginnen. Das Dach des 1978 errichteten und 1981 und 1991 erweiterten Klubhauses braucht eine neue Eindeckung. Der Zustand ist so schlecht, dass es wiederholt zu Wasserschäden kam. Fachleute rieten dem RSE deshalb, von weiteren Reparaturen abzusehen und eine Grundsanierung vornehmen zu lassen. Ein Kostenvoranschlag eines Dachdeckers sieht dafür Kosten in Höhe von fast 60.000 Euro vor. Die notwendige Dämmung kostet weitere 30.000 Euro.

RSE braucht neue Umkleide , Schiri-Raum und Duschen

Der teuerste Teil des Bauprojekt allerdings ist ein geplanter Anbau an das Umkleidehaus. Weitere Umkleiden, Schiedsrichter- und Sanitärräume sollen darin Platz finden. Der Anbau ist nach Darstellung des Vereins notwendig, weil die vorhandenen Räume der Entwicklung des Vereins nicht mehr Rechnung trügen. Der RSE verfügt über drei kleine und nur eine den heutigen Anforderungen entsprechende Umkleiden. Der Raum für den Schiedsrichter genüge heutigen Ansprüchen bei weitem nicht mehr. Der Anbau soll eine Nutzfläche von 58 Quadratmetern haben. Die Kosten betragen voraussichtlich 165.000 Euro.

Damit der Sanitärbereich in Zukunft frei bleibt von Schimmel will der RSE eine Belüftungsanlage einbauen lassen. Dafür kalkuliert der Verein mit Kosten von 17.000 Euro. Weitere 9800 Euro kosten soll ein neuer Brunnen mitsamt Pumpe. Den braucht es, weil der Brunnen für die Beregnung des A-Platzes versiegt ist.

Mehr als 100.000 Euro kann der Klub aus eigenen Mitteln stemmen. Der Rest der Gesamtinvestition speist sich aus Zuschüssen vom Regionssportbund und aus dem Sportstättenförderprogramm der Region Hannover.

Investition wappnet RSE für die nächsten zehn Jahre

Bei der Stadt Burgdorf hat der RSE einen Zuschuss in Höhe von 25 Prozent der Gesamtkosten, also 70.000 Euro, beantragt. Weil das über den in den Sportförderrichtlinien festgelegten 15 Prozent liegt, hofft der Verein auf eine Ausnahme. Dabei beruft sich der Vorstand auf das Gleichbehandlungsgebot und verweist auf den von der Stadt der TSV Burgdorf gewährten Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro für einen neuen Umkleidetrakt im Stadion.

Der zuständige Fachausschuss des Rates hat dem Zuschussantrag am Montagabend einstimmig zugestimmt, bei zwei Enthaltungen von FDP und AfD. Die Entscheidung fällt am Dienstagnachmittag im Verwaltungsausschuss der Stadt. Die Zustimmung dort gilt als sicher. „Wenn alles gemacht ist, dann sind wir für die nächsten zehn Jahre gewappnet“, sagt Vereinsvorsitzender Jürgen Stern. In zwei Jahren wird der RSE 100 Jahre alt.

Von Joachim Dege