Die Bäuerinnenbackstube in Burgdorf ist Kult, das Café täglich voll, die dort verkauften und verzehrten Torten genießen einen legendären Ruf. Doch am 15. Dezember ist Schluss. Dann schließen die Frauen, die das Kaffeehaus am Wächterstieg betreiben, für immer – aus Altersgründen.