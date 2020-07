Burgdorf

“ Kuriositäten auf 2 Rädern“ gibt es in der Ausstellung der Radfahrgalerie aktuell im Stadtmuseum zu sehen. Die ungewöhnlichen Fahrräder – darunter das kleinste fahrbare Rad der Welt – einfach so zu bestaunen, macht Spaß. Die eine oder andere lustige oder vertiefende Anekdote von Gerhard Rickert, dem Macher der Schau, erzählt zu bekommen, ist jedoch eine klare Steigerung des Vergnügens.

„Wir machen am Wochenende öfter was zusammen“, sagte Robin Eikenberg und blickte seinen Vater Gerd an. „Heute schauen wir uns die Ausstellung an und trinken dann noch Kaffee im Garten.“ Statt einer öffentlichen Führung für Spontanbesucher bot Rickert am jüngsten Wochenende Führungen für maximal zwei Personen im Halbstundentakt an. Das war der Pandemie geschuldet. Eine Exklusivführung in 30 Minuten zwingt zur Konzentration – und macht Lust auf eine weitere Entdeckungsrunde ohne fachliche Begleitung.

Anzeige

Zur Galerie Angesichts der Exponate im Burgdorfer Stadtmuseum kommen selbst hartgesottene Fahrradfreunde mitunter ins Kopfschütteln: Vom Liegerad mit Armantrieb und Fußsteuerung bis hin zu Rahmenkonstruktionen aus Holz und Kunststoff reicht die Bandbreite.

Zu sehen gibt es genug im Stadtmuseum. Manches davon ringt technikbegeisterten Besuchern wie den Eikenbergs ungläubiges Staunen ab. Etwa ein Ordinary-Hochrad aus dem Jahr 1885. „Es gab ein Patent, das der Lenker sich ablöste, wenn der Fahrer bei einem Sturz dagegen stieß“, erklärte Rickert: „Das Fahren damit war nicht ungefährlich. Es hat so manchen Toten gegeben.“ Kein Wunder also, dass das 1880 erfundene Niederrad mit zwei gleich großen Rädern und mittlerem Pedalantrieb als Safety Bicycle, also als Sicherheitsfahrrad, bezeichnet wurde.

Weitere HAZ+ Artikel

Beeindruckt zeigte sich Robin Eikenberg von einem Holz-Liegerad: „Das ist ja richtig massiv.“ Gebaut hat das Einzelstück ein Australier, der an der BBS in Burgdorf eine Ausbildung zum Tischler absolvierte. Und zwar als Gesellenstück. „Eigentlich wollte er es mitnehmen“, wusste Ausstellungsmacher Rickert: „Aber mit dem Flugzeug bekam er es nicht mit. Und einen Seecontainer konnte er sich nicht leisten.“ So habe es der junge Mann zum Wert der verbauten Einzelteile einem Fahrradhändler überlassen.

Allein die Aerodynamik nützt nichts

Ebenfalls ein Einzelstück ist ein vollverkleidetes Liegerad. Es ist einem Pinguin nachempfunden und wurde einst im Windkanal bei Daimler getestet, erläuterte Rickert: „Eigentlich wollte der Konstrukteur damit Geschwindigkeitsrekorde auf gerader Strecke aufstellen.“ Doch trotz des Einbaus verschiedener Antriebe sei er letztlich nicht einmal annähernd an die geplanten 100 Stundenkilometer gekommen. „Wegen der Art der Konstruktion sieht man nicht, wo man hinfährt“, beschrieb Rickert ein weiteres großes Manko des Boliden.

Praktischer hingegen ist ein Faltrad, das sich so zusammenklappen lässt, dass es in der U-Bahn mitfahren kann. Auch Klassiker fehlen nicht im Stadtmuseum: „Das kenn’ ich auch noch“, sagte Eikenberg und bekommt glänzende Augen, als er vor einem Bonanzarad mit angehängtem Fuchsschwanz stand. „Da haben sich doch Leute zum Klackern Bierdeckel in die Speichen gemacht“, erinnerte sich der Museumsbesucher noch.

Die Schau „ Kuriositäten auf 2 Rädern“ ist noch bis Sonntag, 16. August im Stadtmuseum an der Schmiedestraße zu sehen. Sie ist an jedem Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 2. August, bietet Gerhard Rickert erneut Führungen im Halbstundentakt an. Dafür ist eine Anmeldung unter Telefon (05136) 1862 erforderlich.

Von Sandra Köhler