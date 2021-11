Burgdorf

Dringend auf die Hilfe von Zeugen ist die Polizei bei einem Raub angewiesen, der sich bereits am Sonnabend, 30. Oktober, an der Marktstraße ereignet hat: Dort verließ eine 80-Jährige in der Mittagszeit die Post-Filiale, als ein Unbekannter die Frau anrempelte. Sie verspürte nach Aussage einer Polizeisprecherin einen Stoß an der rechten Schulter, durch den sie ins Straucheln geriet. Nur mit dem Festhalten am Rollator konnte sie einen Sturz verhindern. Allerdings prallte die Seniorin mit dem Rumpf gegen einen Knauf des Rollators und verletzte sich leicht.

80-Jährige meldet Diebstahl erst nach einer Woche

Nach dem Überfall ging die Burgdorferin zu Fuß nach Hause und überprüfte ihre Habseligkeiten, wie die Sprecherin sagte. Dabei stellte sie fest, dass ihre Geldbörse mit dem darin befindlichen Bargeld fehlte. Nach eigenen Angaben hatte die 80-Jährige das Portemonnaie beim Verlassen der Post-Filiale noch in der Hand gehalten. Wegen ihrer Verletzung suchte sie erst Tage nach dem Vorfall einen Arzt auf – die Polizei erst eine Woche später.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen zwischen 12 und 14 Uhr an der Marktstraße aufgefallen sind. Den Zeitraum können sie nach der Befragung des Opfers nicht genauer eingrenzen. Die Frau konnte zudem keine Angaben über den Räuber oder die Räuberin machen. Sie gab lediglich an, dass sich beim Überfall viele Menschen am Tatort aufgehalten hatten. Hinweise von Zeugen nehmen die Polizeibeamten unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark