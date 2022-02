Burgdorf

Er kam schwarz gekleidet und mit einem schwarzen Rucksack ausgestattet: Ein Räuber hat am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr aus einem Selbstbedienungsmarkt an der Uetzer Straße Whiskey und Wodka im Wert von rund 190 Euro gestohlen. Laut Polizei verstaute er die Ware in seinem Rucksack und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen.

Als ein Mitarbeiter in angesprochen habe und aufhalten wollte, reagierte der Dieb rabiat und wendete Gewalt an. Dabei sei ein Zeuge gestürzt und habe sich am Ellenbogen eine Schürfwunde zugezogen. Der Räuber sei dann in unbekannte Richtung mitsamt der Beute geflüchtet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei beschreibt den Mann als etwa 1,80 Meter groß. Hinweise zu seiner Flucht erbitten die Ermittler unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege