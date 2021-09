Burgdorf

Ralf Wieners ist in Burgdorf eine Institution. Für den CDU-Stadtverband organisierte er gemeinsam mit seiner Frau Jutta 17 Jahre lang die Wohltätigkeitsflohmärkte auf dem Schützenplatz – am vergangenen Wochenende zum letzten Mal. Thomas Wiemers, Rene Schwippert und Renata Sanders übernehmen nun seine Nachfolge.

Wieners, der am vergangenen Sonnabend 64 Jahre alt wurde, gibt das Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen auf. Nach einer Operation an den Beinen fühle er sich den körperlichen Anforderungen nicht länger gewachsen, sagt er. Er habe deshalb den CDU-Vorstand gebeten, seine Nachfolge zu regeln. Damit es weitergehen könne und Burgdorfs Vereine und gemeinnützige Organisationen auch in Zukunft profitieren.

Der Flohmarkt am jüngsten Sonntag war darum sein letzter. Es habe sich noch einmal gelohnt. Jeweils 300 Euro konnten Wieners und Horst Böhmer, der ihn unterstützte, übergeben an Chantal Hannecker und Laura Bittner-Scharr von der städtischen Kita in Ehlershausen, an Ognjana Heuer vom Pädagogischen Mittagstisch des Kinderschutzbundes, an Angelika Obst und Barbara Ensinger vom Förderverein Tageswohnung sowie an Gerd Berkhahn von Schützenverein Hülptingsen.

In 17 Jahren fast 31.000 Euro für guten Zweck gespendet

Das Geld stammt aus den Einnahmen, die das Flohmarktteam im August mit Standgebühren erzielte. Der Erlös vom Sonntag harrt laut Wieners noch der baldigen Übergabe an weitere gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen. Profitieren sollen unter anderem die Tafel, die Feuerwehr und weitere Kitas, sagt Wieners, der seinen Nachfolgern obendrein einen Restbetrag für die Flohmarktwerbung im nächsten Jahr beiseitegelegt hat.

Ursprünglich rief der damalige Realschuldirektor Wilfried Leunig die CDU-Flohmärkte auf dem Spittaplatz ins Leben. Weil der Erfolg nicht lange auf sich warten ließ, zogen die Flohmärkte um auf den größeren Schützenplatz. Laut Wieners kamen selbst in der Pandemie sechsmal im Jahr mehr als 100 fliegende Händler, um Gebrauchtwaren feilzubieten. Vor Corona seien es sogar durchschnittlich 100 gewesen. Bei den rund 100 Flohmärkten, die Wieners in 17 Jahren verantwortet, nahm die CDU annähernd 31.000 Euro ein, die sie als Spenden weiterreichte.

Info: Ab sofort zeichnen Thomas Wiemers und sein neues Team verantwortlich. Die neue Flohmarkt-Saison beginnt im April kommenden Jahres. Wer dann auf dem Schützenfest seinen Trödel verkaufen will, kann sich bei Wiemers einen Standplatz reservieren unter Telefon (0151) 75319373 und per E-Mail an cdu.flohmarkt@gmail.com.

Von Joachim Dege