Ramlingen

Viele Freibäder sind seit dem Ende des Sommers verwaist. Seit vier Wochen macht das Waldbad Ramlingen da eine Ausnahme. Am Sonnabend war in diesem Jahr zum vierten Mal Hundeschwimmtag. Mehr als zehn muntere Vierbeiner verwandelten das Gelände in einen Hundespielplatz.

Zu den ersten Besuchern gehörte Cockerspaniel Lupo. Sein Frauchen Heike Meier aus Ehlershausen hatte zunächst etwas Mühe, ihn ins 12 Grad Celsius kalte Wasser zu locken. Als der 16 Monate alte Wirbelwind dann aber seine Schwimmente vermisste, die sein Frauchen bereits ins Becken geworfen hatte, gab es kein Halten mehr. Mutig kletterte Lupo die Stufen zum Wasser hinunter, paddelte los und apportierte seine Ente.

Cockerspaniel Lupo ist der erste im Wasser und holt brav seine Schwimmente. Quelle: Sybille Heine

Hunde haben ihren Spaß

„Das Hundeschwimmen ist ein schöner Saisonausklang. Mein Sohn Til war beim Anschwimmen dabei, und Lupo gehört zu den letzten, die das Bad nutzen, bevor sich die Tore endgültig schließen“, sagte Heike Meier.

Sabine Scheems-Schnellinger, Vorsitzende des Waldbad-Fördervereins, freute sich über die vielen Besucher beim Hundeschwimmen. „Das ist ein Trostpflaster für eine Saison, die so schlecht war wie noch nie. Es war einfach kein Badewetter“, sagte sie bedauernd. Inzwischen sei im Bad alles abgeschaltet. Das Wasser bleibe im Becken und werde erst im Frühjahr abgelassen. Dann werde die Anlage gereinigt.

Aktive pflegen das Bad

Es war ein langer Tag für acht Aktive aus dem Förderverein. Sie hatten sich bereits am Morgen zu einem Arbeitseinsatz getroffen, um das Bad auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Zunächst deckten sie den Neptunfilter mit einer Plane ab, die mit Steinen befestigt wurde. „Wir möchten verhindern, dass das Substratbett durch Laub verunreinigt wird“, sagte Sabine Scheems-Schnellinger.

Michael Rebock (von links), Lena Schnellinger, Fred Höfs und Werner Schultz bedecken den Neptunfilter mit einer Abdeckplane. Im Hintergrund sammelt Lia (4) Laub. Quelle: Sybille Heine

Der Neptunfilter schafft im Naturbad klares Wasser und ist das Herzstück der Anlage. Er besteht aus einer kalkhaltigen Kiesfläche abseits der Schwimmanlage. Das Wasser aus dem Schwimmbecken wird über Rohrleitungen zum Filter gepumpt, dort verrieselt, beim Versickern auf der Fläche gereinigt und wieder zurückgepumpt. „Das läuft alles computergestützt. Seit 2014, seit dem Umbau des Waldbades zum Naturbad, ist die Wasserqualität top“, betonte die Vereinsvorsitzende. Während der Saison werde die Wasserqualität alle 14 Tage kontrolliert.

Als zweite große Aktion an diesem Tag entsorgten die Helfer abgenutzte Loungemöbel. Der dafür bereitgestellte Container war am Ende gut gefüllt. Laubharken, Pflanzen beschneiden und Putzen standen ebenfalls auf der To-do-Liste.

Werner Schultz (von links), Sabine Scheems-Schnellinger und Lena Schnellinger entsorgen alte Loungemöbel. Quelle: Sybille Heine

Bad bekommt neue Wege

Für 2022 hat sich der Förderverein viel vorgenommen. „Wir wollen die Waschbetonplatten rund um das Schwimmerbecken herausnehmen und einen Sportbodenbelag aufbringen“, sagte Scheems-Schnellinger und geriet ins Schwärmen. „Der Belag ist blau und wird fugenlos gegossen. Dann macht Barfußlaufen hier im Bad wieder Spaß.“

Geplant sei außerdem, den Estrich vor den Umkleidekabinen zu erneuern. Zu den Projekten im nächsten Jahr gehöre auch, die steile Schwimmbadtreppe in der Nähe der Rutsche durch einen flacheren Edelstahlaufgang zu ersetzen. „Zudem wollen wir zusätzlich zu den bereits vorhandenen Ahornbäumen drei weitere im Bereich des Planschbeckens pflanzen, weil Schattenspender zunehmend wichtiger werden“, betonte Scheems-Schnellinger.

Das seien aber noch nicht alle Vorhaben für 2022. Graffiti-Künstler Jakob Lenz, der bereits verschiedene Wandflächen im Waldbad gestaltet habe, solle erneut beauftragt werden und das Bademeisterhäuschen verschönern. „Daraus machen wir in der nächsten Saison ein besonderes Event“, versprach die Vereinschefin.

Preise bleiben stabil

Um das alles bezahlen können, sei jahrelang gespart worden. „Die finanzielle Lage des Vereins ist gut. Wir haben 380 Mitglieder und konnten in der Corona-Zeit 50 neue hinzugewinnen, weil das Bad nur für Mitglieder geöffnet war“, sagte Scheems-Schnellinger. Der Mitgliedsbeitrag kostet 25 Euro im Jahr für Familien und soll laut Vereinschefin nicht erhöht werden. Auch der Preis für die Familiensaisonkarte bleibe stabil bei 60 Euro für Mitglieder.

Auch mit dabei: Marion Henne ist 82 und sorgt im Bad für Sauberkeit. „Das Bad ist mein Leben“, sagt sie. Quelle: Sybille Heine

Eine Mitgliedschaft im Förderverein lohnt sich: Mitglieder mit Saisonkarte, die eine Verpflichtungserklärung unterschrieben haben, bei Schäden zu haften, bekommen einen Zugangscode für die Tür zum Freibad und können die Anlage jederzeit nutzen.

Von Sybille Heine