Burgdorf/Ramlingen

Die Erdkröten erwachen bald aus ihrem Winterschlaf und wandern dann zu ihrem Laichteich am Ramlinger Waldbad jenseits der Straße zwischen Ramlingen und Engensen. Daher haben Ehrenamtliche des Naturschutzbunds (Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze am Sonnabend an dieser Straße eine Barriere aufgestellt. Der rund 500 Meter lange und 50 Zentimeter hohe Kunststoffzaun soll die Kröten davon abhalten, die stark befahrene Strecke zu überqueren und dabei überfahren zu werden.

Was die Gefahr im Straßenverkehr noch erhöht: Die Weibchen sind meist sehr langsam. Denn sie haben mehrere Tausend Eier im Bauch und tragen auf dem Rücken das kleinere Männchen, erläutert Bernd Rose vom Nabu. Dieses klammere sich dabei eng an das Weibchen, manchmal sind es sogar mehrere auf einmal. Am Zaun kommen die Kröten nicht vorbei. Die Helfer haben vor dem Zaun Eimer eingebuddelt, in welche die Tiere hineinfallen sollen. Jeden Morgen schaut das Ehepaar Klaus-Dieter und Marianne Hein aus Ehlershausen vorbei. Die beiden sammeln die Kröten aus den 20 Eimern und bringen sie sicher auf die andere Straßenseite.

Phil Scholze, mit 13 Jahren der jüngste Teilnehmer, baut mit Bernd Rose den Krötenzaun in Höhe des Waldbads auf. Quelle: Cristina Marina

Im vergangenen Jahr waren es 560 Kröten. „Ohne den Zaun wäre sicher mehr als die Hälfte von ihnen totgefahren worden“, meint Rose. Unter den rund zwölf Männern und Frauen, die an diesem Sonnabendvormittag den Zaun aufstellen, ist auch der 13-jährige Phil Scholze. „Ich mag Tiere, und ich will helfen“, sagt er. Dieter Kleinschmidt, Naturschutzbeauftragter für Burgdorf, weiß, dass die Kröten vielfach von Bedeutung sind: „Sie sammeln Fliegen, die uns sonst stechen würden, und dienen auch Störchen als Nahrung.“

Von Cristina Marina