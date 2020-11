Burgdorf

Als einige Burgdorfer vor Jahren wegen der Kosten für die ungeliebte Auetreppe verärgert waren über ihr Stadtoberhaupt, tauften sie den damaligen Bürgermeister Alfred Baxmann ironisch zum „König von Burgdorf“. Der Sozialdemokrat konnte wenig anfangen mit dem ihm angehängten royalen Etikett. Obwohl ihm qua Amt der Umgang mit Königen nicht fremd war – etwa beim Volks-und Schützenfest, das er noch jedes Jahr mit dem Fassanstich eröffnete. Für die Aufnahme des heutigen Altbürgermeisters in die Dorfgemeinschaft von Ramlingen reichte es aber nie.

Dabei ist die Aristokratie dort keinen Deut weniger ausgeprägt als im Schützenwesen. Während Grünröcke in Burgdorf, Ehlershausen, Hülptingsen, Otze und Schillerslage Jahr um Jahr um Königswürden schießen, proklamieren die 550 Einwohner Ramlingens seit 49 Jahren den Erntekönig oder die Erntekönigin. Frank Berg, Sprecher der Dorfgemeinschaft, verrät: „Einmal im Leben bei uns König zu sein, davon träumen schon die Kinder.“

Dem Elektromeister selbst war das bislang nicht vergönnt. Wie die Corona-Pandemie überhaupt verhinderte, dass in diesem Jubiläumsjahr ein Erntefest hat stattfinden und der 50. Erntekönig inthronisiert werden können. Unabhängig davon hat Berg im vergangenen Jahr an das holzgeschnitzte Wappen am Dorfeingang eine quietschgelbe Krone montiert. Die verrät, wo man ist: in Ramlingen, dem Dorf der Könige!

Von Joachim Dege