Ramlingen

Ortsbürgermeisterin Birgit Meinig (SPD) scheidet in wenigen Wochen aus dem Amt. Ihr letztes Projekt widmet sie dem Mahnmal auf dem Ramlinger Friedhof. Gemeinsam mit Marion Schack, der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Ortsrat, regt sie jetzt einen Gestaltungswettbewerb für das Denkmal an. Die beiden Frauen wollen damit erreichen, das öffentliche Gedenken über das Schicksal getöteter Soldaten hinaus für weitere Opfer der beiden Weltkriege in den Dörfern Ramlingen und Ehlershausen zu öffnen.

Der Ortsrat, der sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Zustand und der Anmutung des Denkmals befasste, nahm die Anregung von Meinig und Schick in der großen Mehrheit wohlwollend auf und fasste einen entsprechenden Beschluss. Dieser sieht vor, dass die Stadtverwaltung einen Gestaltungswettbewerb ausloben soll. Dabei sollen auf Wunsch der Ideengeberinnen möglichst auch junge Menschen eingebunden werden.

Bislang erinnert das Mahnmal mit in eisernen Namenstafeln ausschließlich an die Soldaten, die im Ersten und im Zweiten Weltkrieg ihr Leben ließen – für die von Wirtschaftsinteressen getriebenen Großmachtfantasien des Kaisers und für den Vernichtungsfeldzug der Nazis. Nichts weist bislang darauf hin, dass es in Ramlingen und Ehlershausen auch andere Opfergruppen beider Kriege gab.

Schulprojekt könnte einen Gedenktext liefern

Das soll sich ändern. Eine Gedenktafel könnte dem Erinnern „Einsichten aus heutiger Sicht hinzufügen“, schwebt Meinig und Schack vor. Ein Geschichtsprojekt an Burgdorfer Schulen könne einen geeigneten Gedenktext liefern, so lautet ihr Vorschlag. Auch die Bevölkerung in beiden Dörfern solle sich mit Ideen einbringen können. „Das bestehende Denkmal soll nicht verändert werden. Vielmehr soll eine Ergänzung erfolgen“, versichern die beiden Ortsratspolitikerinnen.

Die Mehrheit des Ortsrates ist schon überzeugt. Einzig Ortsratsmitglied Oliver Sieke (CDU), dessen Oma auf dem Friedhof liegt, sträubt sich. Der Konservative sieht eine ergänzende Tafel kritisch, lehnt jede Veränderung des Kontextes kategorisch ab: „Jeder weiß, bei diesem Denkmal geht es um zwei Kriege und viele Tote in grausamen Schlachten.“

Lesen Sie auch Ortsrat sagt Ja zur Sanierung des Ehrenmals

CDU-Ortsrätin Katrin Thies wünscht sich, dass die Stadt das Denkmal künftig besser pflegt: „Es sieht gruselig aus, weil es total ungepflegt ist.“ Die Stadt hat auf Wunsch des Ortsrats bereits die Fugen des aus Feldsteinen gemauerten Mahnmals ausbessern und den höchsten Punkt provisorisch mit einer Steinplatte abdecken lassen. Der große Findling, der es eigentlich krönen soll, muss aber erst noch wieder aufgesetzt werden. Das sollte bereits im August geschehen. Die Arbeiten hätten sich verzögert, berichtete Ortsbürgermeisterin Meinig in der Ortsratssitzung.

Von Joachim Dege