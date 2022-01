Ramlingen

Die Liebe zum Harz kam erst auf den zweiten Blick. „Eigentlich fand ich ihn immer zu klein“, sagt Romy Robst, Wanderexpertin aus Ramlingen. „Aber im Winter hat er einen ganz besonderen Charme“, bemerkte die 39-Jährige vor einem Jahr. 500 Kilometer legte sie im Winter 2020/21 im Harz zurück, fotografierte die schönsten Aussichten und schrieb ihre Eindrücke auf. Heraus kam ihr Winter-Wanderführer „Harz – Die schönsten Wanderungen zu Gipfeln, Klippen und Seen“.

Blick auf den Brocken von einer Klippe im Okertal. „Dieses Bild ist auf einer Rundwanderung durchs Okertal entstanden“, sagt Romy Robst. Unzählige Klippen und zugefrorene Wasserfälle sowie tolle Aussichten machen diesen Ort zu einem ihrer Lieblingsplätze. Quelle: ©etappen-wandern.de

Schneebedeckte Kiefern und zugefrorene Wasserfälle

Die Harzer Schmalspurbahn, die wie verwunschen aus dichtem Nebel auftaucht, urige Harzbauden und schneebedeckte Kiefern – der Harz im Winter eroberte das Herz von Romy Robst. „Ich war erstaunt, wie vielseitig dieses Gebirge ist“, sagt die Wanderbloggerin, die sonst eigentlich im Hochgebirge unterwegs ist. „Mein Weg führte an zugefrorenen Wasserfällen vorbei, ich sah Burgruinen, Klippen und die ehemaligen Grenzanlagen – das war alles sehr abwechslungsreich“, schildert sie.

Das Wandern entdeckte Romy Robst für sich aus einem Zufall heraus. „Ich hatte beruflich in Österreich zu tun und einen Tag Zeit. Da bin ich wandern gegangen – und war überwältigt“, erzählt sie. „Seitdem verbringe ich keinen Urlaub mehr, ohne zu wandern“, sagt die Naturliebhaberin. Seit einigen Jahren betreibt Robst einen Wanderblog. Vor zwei Jahren erschien ihr erstes Buch übers Wandern. Darin beschreibt sie den bedeutendsten historischen Fernwanderweg Italiens „Sentiero della Pace“.

Der VW-Crafter als Wohnmobil

Dass nicht nur die Alpen und die Dolomiten große Herausforderungen an Wanderer stellen, erfuhr Romy Robst im Winter im Harz. „Wegen der Corona-Situation waren die Hotels geschlossen“, erzählt sie. So übernachtete die Wanderin in ihrem VW-Crafter, den sie zum Wohnmobil umgebaut hat. Doch auch dies gestaltete sich nicht immer einfach. Oft waren Parkplätze geschlossen, um Touristen fern zu halten. „Und ein paar Mal habe ich mich auch im Schnee festgefahren“, sagt die Wanderexpertin und lacht rückblickend.

Sonnenuntergang an der Wolfswarte im Harz. „Dafür muss man im Winter nicht einmal besonders lange wach bleiben“, sagt Autorin Romy Robst. Quelle: ©etappen-wandern.de

Immer an ihrer Seite: Wanderhund Lotte

„Belohnt wurde ich mit überwältigenden Ausblicken und tollen Entdeckungen“, sagt Robst. Immer an ihrer Seite war – wie bei all ihren Wanderungen – war ihr Hund Lotte. Der Kleine Münsterländer liebte es, im Schnee herumzutollen. „Alles riecht noch ein wenig intensiver, weil Gerüche im Schnee ,konserviert‘ werden“, erklärt Romy Robst.

Wanderhund Lotte liebt den Schnee! „Vor allem für Hunde sind Schneewanderungen besonders: Alles riecht noch ein wenig intensiver, da Gerüche im Schnee ,konserviert‘ werden“, sagt Wander-Expertin Romy Robst. Quelle: ©etappen-wandern.de

Buch auch für Wanderanfänger geeignet

Das Harz-Wanderbuch sei auch für Menschen geeignet, die mit dem Wandern gerade erst anfangen, sagt die Autorin. Die von ihr beschriebenen 42 Touren seien in drei Schwierigkeitsgrade – leicht, mittel und schwer – unterteilt und drei bis 25 Kilometer lang. „Doch die Länge einer Strecke sagt nicht unbedingt etwas über ihren Schwierigkeitsgrad“, betont sie. „Ein langer, aber aufgeräumter Winterwanderweg kann leicht zu bewältigen sein, während eine fünf Kilometer lange Strecke steil und rutschig sein kann“, erklärt die 39-Jährige. Auf all dies weist sie in ihren Texten hin. In einem Info-Teil gibt sie Tipps zur Ausrüstung sowie für das Wandern mit Hund.

Der Blick ins Okertal von der Feigenbaumklippe gehört für die leidenschaftliche Wanderin Romy Robst zu einer der schönsten Aussichten im Harz. Quelle: ©etappen-wandern.de

Wandern und Rodeln miteinander verbinden

Die Ramlingerin hofft, mit ihrem Wanderführer Anregungen zu geben, die den Winter-Blues bekämpfen. „In der Natur gibt es immer irgendetwas, woran man sich erfreuen kann“, sagt sie. Auch Kinder könne man durchaus fürs Wandern begeistern, so ihre Erfahrung. „Man kann im Harz auf jeden Fall das Wandern und das Rodeln kombinieren. Ab und zu mal einen Schneeball werfen – da haben alle Spaß!“

Das Buch „Harz – Die schönsten Wanderungen zu Gipfeln, Klippen und Seen. 42 Winterwanderungen mit GPS-Tracks“ ist im Rother-Bergverlag erschienen und kostet 14,90 Euro. Weitere Infos unter www.etappen-wandern.de.

Von Gabriele Gerner