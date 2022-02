Burgdorf

Randalierer haben in der Nacht zu Sonnabend zwei Autos in der Südstadt beschädigt. Beide Fahrzeuge – ein Skoda Fabia und ein Dacia Logan – waren laut Polizei ordnungsgemäß in Parkbuchten an der Immenser Straße geparkt. Die Täter ließen ihrer Zerstörungswut jeweils an den linken Außenspiegeln aus. Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden auf 200 Euro. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung und hofft auf Zeugenhinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege