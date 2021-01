Burgdorf

Die Stadt hat die Skateranlage am Geschwister-Scholl-Weg neben der Astrid-Lindgren-Grundschule in der Weststadt geschlossen. Unbekannte Randalierer haben dort gewütet und zwei Geräte so beschädigt, dass keine gefahrlose Nutzung der Anlage mehr möglich sei, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Stadt hatte die Anlage 2016 neu aufbauen lassen. Sie wird seither von Jugendlichen intensiv genutzt. Seit dem vergangenen Jahr ist ein Gerät bereits wegen Reparaturbedarfs gesperrt. Nach dem aktuellen Fall von Vandalismus sah sich die Stadt nun gezwungen, die gesamte Anlage zu schließen und mit einem Baugitter abzusperren. In einer der Abrollrampen klafft ein großes Loch.

Das zuständige Tiefbauamt hat angekündigt, jetzt Angebote einzuholen für die erforderlichen Reparaturarbeiten. Wann die Reparatur erfolgen könne, sei zurzeit nicht absehbar. Man arbeite aber mit Hochdruck daran, „die Anlage so schnell wie möglich wieder freizugeben“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt hofft, den Randalierern auf die Spur zu kommen und bittet die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach den Tätern. Sie fordert Hinweisgeber dazu auf, sich an die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu wenden.

Von Joachim Dege