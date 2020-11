Burgdorf

Während Polizeibeamte in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr in der Burgdorfer Innenstadt im Bereich Brandende in den dortigen Gastronomiebetrieben die Einhaltung der Corona-Verordnung kontrollierten, machten sich Randalierer an ihrem Streifenwagen zu schaffen. Die Täter verschafften ihrem Unmut über die Kontrollen Luft, indem sie die Karosserie des Einsatzfahrzeugs gleich an mehreren Stellen zerkratzten und so erheblichen Sachschaden anrichteten. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15.

Von Joachim Dege