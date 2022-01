Burgdorf

Ein Randalierer hat bei zwei am Hörselberg in Burgdorfs Südstadt abgestellten Fahrzeugen, einem Ford Fiesta und einem VW Tiguan, am Mittwochabend jeweils den linken Außenspiegel beschädigt: Die Polizei geht davon aus, dass der Täter entweder gegen die Spiegel trat oder mutwillig dagegen schlug. Sie ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und bitten um etwaige Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege