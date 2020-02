Burgdorf

Unbekannte haben zwischen Freitag, 23 Uhr, und Sonnabend, 10 Uhr den linken Außenspiegel an einem Opel Corsa abgebrochen, den die 88-jährige Halterin des Wagens an der Breslauer Straße geparkt hatte. Die Ermittler geben den Schaden mit 200 Euro. Sie bitten Zeugen, die verdächtige Personen in der Zeit beobachtet haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark