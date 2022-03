Burgdorf

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Dienstag, 8. März, zwischen 8 und 13.10 Uhr ein an der Sorgenser Straße in Burgdorf geparktes Auto demoliert haben. Die Täter hatten an dem zwischen Berufsschule und Stadtbücherei am Fahrbandrand abgestellten schwarzen Peugeot mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt.

Ein Sprecher der Polizeiinspektion beziffert den Schaden auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittler bitten unter Telefon (05136) 88614115 um Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke