Burgdorf

Ein Unbekannter hat zwischen Sonnabend, 26. Februar, etwa 18 Uhr, und dem folgenden Sonntag gegen 2.45 Uhr in einem Parkhaus an der Theodorstraße 1A in Burgdorf zwei dort abgestellte Autos demoliert.

Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei beschädigte der Randalierer mit Fußtritten die Frontscheibe eines blauen VW Golf. An einem schwarzen Renault wurde zudem mit einem Backstein ebenfalls die Frontscheibe demoliert. Der Gesamtschaden wird auf circa 2400 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Sven Warnecke