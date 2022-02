Burgdorf

Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung hat die Polizei aufgenommen, nachdem Unbekannte gewaltsam in der Nacht zum Dienstag in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Retschystraße eingedrungen sind. Dort machten sie sich an gelagertem Leergut zu schaffen und zerschlugen eine Glasflasche. Weil die Täter nichts stahlen, gehen die Ermittler von einem Fall von Vandalismus aus.

Von Joachim Dege