Schillerslage

Die Polizei Burgdorf ermittelt wegen einer Sachbeschädigung: Demnach hörte ein Anwohner der Sprengelstraße in Schillerslage am Sonntag gegen 1 Uhr, wie Glas klirrte. Eine Ursache fand er offenbar zunächst nicht, am Morgen entdeckte er dann Schäden am blauen VW Golf seines Bruders. Diese hat nach ersten Erkenntnissen ein unbekannter Täter verursacht, der eine Wodkaflasche und ein Glas auf das Auto geworfen hatte.

Lackschäden an der C-Säule

Der VW Golf stand nach Aussage einer Polizeisprecherin ordnungsgemäß geparkt an der Sprengelstraße und weist nun Lackschäden an der C-Säule der rechten Fahrzeugseite auf. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Auch liegen der Polizei keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Deshalb bitten die Ermittler mögliche Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei zu melden.

Von Antje Bismark