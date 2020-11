Otze

Erst am Montagvormittag ist in Otze aufgefallen, dass Randalierer auf einem Spielplatz an der Straße Heeg am Wochenende gewütet und erheblichen Sachschaden angerichtet haben. Die Täter beschädigten ein Gartenhaus, einen Plastiktisch und einen Wasserhahn. Zudem verteilten sie das Inventar von zwei weiteren Gartenhäusern großflächig auf dem Spielplatz.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege