Burgdorf

Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Sonntag an der Scharlemannstraße in der Südstadt ein Auto mutwillig beschädigt haben. Die Täter haben dort im Zeitraum von 17.30 und 18.10 Uhr nicht nur den Lack, sondern auch alle Fensterscheiben des Fahrzeugs zerkratzt und erheblichen Schaden angerichtet, teilen die Ermittler mit.

Der graue VW Touran war auf einem Parkplatz gegenüber einem Spielplatz abgestellt. Die Ermittler bitten um Hinweise möglicher Zeugen unter Telefon (05136) 88614115.

Von Cristina Marina