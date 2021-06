Burgdorf

Unbekannte haben am Montag auf einem Kartoffelfeld an der Mühlenstraße ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen. Sie traten die Pflanzen auf mehreren Quadratmetern des Ackers nieder. Teilweise rissen sie die Kartoffeln auch aus der Erde. Der Besitzer des Feldes entdeckte den Schaden am Montagabend. 

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sie bittet darum, verdächtige Beobachtungen unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Joachim Dege