Burgdorf

„Das ist einfach mutwillige Zerstörung“, sagt Claus-Peter Schade, Vizevorsitzender der Fußballsparte der TSV Burgdorf. Er schaut sich die immensen Schäden im Stadion Vor dem Celler Tor an, die Mitgliedswart Olaf Laue am Sonnabend um 10 Uhr entdeckt hat. Unbekannte Täter haben mit einem der beiden Vereinsbullis eine Crashtour im verschlossenen Stadion unternommen und den Mercedesbus dabei mit Wucht an zwei Stellen in die Bande gefahren. Auch gegen einen Stapel mit Steinen, die wegen der Arbeiten am Außengelände vor dem Anbau ans Vereinsheim standen, lenkten sie den Wagen. Nach der Tour hat der oder die Täter das Fahrzeug wieder ordentlich abgestellt.

„Der Wagen wird sich wohl nicht reparieren lassen, die Achse ist mit Sicherheit auch verzogen“, sagt Schade und blickt auf den Vereinstransporter, mit dem in normalen Zeiten vorwiegend die Jugendfußballer, aber auch die Herren der Sparte zu ihren Auswärtsspielen fahren. Der rechte Vorderreifen ist platt, der Scheinwerfer fehlt, der Kotflügel und ein Teil der Karosserie sind abgerissen bei den wiederholten brachialen Einschlägen, die der Bus hinnehmen musste.

Täter demolieren mit dem Bus Bande und Baumaterial

Der Vizevorsitzende der Fußballsparte der TSV Burgdorf, Claus-Peter Schade, betrachtet den Schaden im Stadion. Quelle: Sandra Köhler

Radkappe und Scheinwerfer des Vereinsbusses liegen an der Bande, dort, wo der Vereinsbus gegengefahren wurde; Teile der Karosserie liegen am Steinstapel, der unter dem Aufprall auch mächtig gelitten hat. „Wir hatten die Spielpause genutzt und die Bandenhalterung instandgesetzt“, sagt Schade. Nun ist die aus Aluminium bestehende Absperrung zum Spielfeld an mehreren Stellen auseinandergerissen und verbogen.

Ob die in den oberen Rohren verlaufenden Kabel für die Lautsprecheranlage ebenfalls beschädigt wurden und ersetzt werden müssen, konnte Schade noch nicht sagen. Eine der durch den Aufprall zerstörten Bandenwerbungen habe erst ein paar Monate dort gehangen. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst ebenfalls unklar: „Wir müssen uns das erst mal alles in Ruhe angucken“, sagte Schade. Doch eine „fünfstellige Summe“ komme sicherlich zusammen.

Wie kann so etwas mitten in Burgdorf passieren?

Es ist nicht das erste Mal, dass Anlagen der TSV von Randalierern beschädigt werden. Der Stromkasten im Stadion sei regelmäßig betroffen, während der Bauarbeiten am neuen Anbau waren an die Wände des Rohbaus Graffiti gesprüht worden. Überaus ärgerlich, wie Schade meint. „Aber das hier hat noch eine ganz andere Dimension.“ Man könne sich nur wundern, wie so etwas mitten in Burgdorf möglich sei. „Das muss doch ganz fürchterlich gerumst haben, das muss doch wer gehört haben“, sagt er.

„Gestern haben die Platzwarte um 14.30 Uhr das Gelände verlassen und abgeschlossen“, sagt Schade am Sonnabendmittag. „Unser Mitgliedswart ist heute um 10 Uhr am Stadion gewesen, weil er noch etwas im Anbau tun wollte. Als er kam, war das Gelände verschlossen.“ Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Anlieger, Passanten oder Autofahrer, die in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Sonnabend, 10 Uhr, im Stadion oder in der Umgebung etwas gesehen oder gehört haben, können sich bei der Polizeiinspektion Burgdorf unter der Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Sandra Köhler