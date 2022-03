Burgdorf

Der geplante Neubau für die Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule in der Nordstadt kommt die Stadt teurer zu stehen, als bisher öffentlich bekannt war. Der Rat hat am Donnerstagabend nach streitiger Debatte mit Mehrheit teure Nachbesserungen beschlossen. Diese kosten die Kommune 1,4 Millionen Euro mehr. Ungeachtet dessen sind der Stadt für das teuerste Bauvorhaben in ihrer Geschichte fest eingeplante Fördermittel in Höhe von 4,3 Millionen Euro durch die Lappen gegangen, weil die Stadtverwaltung den Fördermittelantrag zu spät stellte.

Nachbesserungen sollten gar nicht öffentlich werden

Das alles hätte, wenn es nach Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) und seiner Bauverwaltung gegangen wäre, gar nicht öffentlich werden, sondern in der vergangenen Woche hinter verschlossenen Türen im Verwaltungsausschuss beschlossen werden sollen. Nur weil die Politik da nicht mitspielte, landete das Thema kurzfristig auf der Tagesordnung des zuständigen Bauausschusses, bevor dann der Rat in einer eilig einberufenen Sondersitzung am Donnerstagabend das Nachbesserungspaket noch etwas abspeckte von ursprünglich 1,9 Millionen Euro auf letztlich 1,4 Millionen Euro.

Der Rat beriet in einer Videokonferenz über die Nachbesserungen am IGS-Neubau. Quelle: Joachim Dege

Beim Ratsherrn Dirk Bierkamp von der WGS fiel die Regie der Stadtspitze beim Entscheidungsprozess glatt durch: Ein so wichtiges Thema im stillen Kämmerlein beschließen zu wollen, sei „unter aller Kanone“. Ein Unding sei zudem, dass die Stadt den Zuschussantrag „verschlampt“ habe. Bisher sei er davon ausgegangen, dass die Behauptung des Ratsherrn Michael Fleischmann (Die Linke), die IGS werde viel teurer als die von der Stadt behaupteten 60 Millionen Euro, Panikmache sei: „Jetzt glaube ich es.“

Die Stadt hat den Auftrag für den Neubau schon im August vergangenen Jahres vergeben an einen Totalunternehmer, der das Vorhaben im Detail planen, zwischenfinanzieren und im August 2024 zum verabredeten Festpreis schlüsselfertig übergeben soll. Was die Stadt und die an der Entscheidung beteiligten Politiker der Öffentlichkeit bislang allerdings vorenthalten hatten, ist die Tatsache, dass nicht nur der vorgesehene Fahrradabplatz aus dem Vergabepaket herausgenommen worden war, weil man glaubte, diese anderswo günstiger zu bekommen.

SPD-Fraktionschef verunglimpft Kritiker als „Apokalyptiker“

Auch die Alufenster im Obergeschoss waren gestrichen worden und sogar die Feuerlöscher und die Schließanlage, ohne die die Schule gar nicht in Betrieb gehen kann. Alles das kam erst jetzt in der Sonderratssitzung auf den Tisch. Man habe also bereits bei der Vergabe gewusst, dass die IGS teurer werden würde, die Öffentlichkeit darüber aber im Unklaren gelassen, kritisierte etwa FDP-Ratsherr Karl-Heinz Vehling, der sich vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Gerald Hinz wie andere Kritiker der Nachrüstungspläne als „Apokalyptiker“ beschimpfen lassen musste.

Der Nachbesserungsbeschluss sieht nun vor, dass die Stadt die meisten der im vergangenen Jahr aus dem Vergabepaket gestrichenen Positionen nun doch an den Totalunternehmer vergibt. Als da wären die Fahrradabstellanlage, Sitzgelegenheiten für Schüler auf den Fluren, die Vorbereitung einer Innenhofbeleuchtung, ein Buswartehäuschen, Alu- statt Kunststofffenster fürs Obergeschoss sowie die Feuerlöscher, Gerätehülsen im Sporthallenboden und die anfängliche Pflege der Außenanlagen.

Die Bauarbeiten für die Bushaltestellen des geplanten IGS-Neubaus schräg gegenüber der Polizeiinspektion Burgdorf haben längst begonnen. Quelle: Joachim Dege

Einzig die vollelektronische Schließanlage will die Stadt in eigener Regie ausschreiben und einbauen lassen. Für das Solardach über dem Fahrradabstellplatz will sie sich einen Investor suchen. Am liebsten wäre Rat und Stadtverwaltung, die Stadtwerke Burgdorf betrieben das Solardach. Ob das aber vergaberechtlich möglich ist – die Stadt ist Mehrheitsgesellschafterin der Stadtwerke – muss juristisch erst noch geprüft werden.

Vehling kann sich nicht durchsetzen

Nicht durchsetzen konnte sich der Liberale Vehling mit seinem dringenden Appell an seine Ratskollegen, „den zusätzlich zu beauftragenden Maßnahmen nicht zuzustimmen, zumal wir das Geld nicht haben, sondern die Schulden der Stadt weiter erhöhen müssten“. Die Kosten für die IGS liefen aus dem Ruder, „und das schon vor dem ersten Spatenstich“. Zumal für den Neubau eingeplante Fördermittel in Höhe von 4,3 Millionen Euro gar nicht zur Verfügung stünden, weil die Stadt diese zu spät beantragte und das Förderprogramm inzwischen eingestellt ist. Nicht alles, was wünschenswert sei, könne sich die Stadt auch leisten. Wenn es laufe wie beim Familienzentrum, das sich um 60 Prozent verteuert habe, würden sich die Mehrkosten für die IGS am Ende auf 36 Millionen Euro belaufen.