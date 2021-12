Burgdorf

Vier nach der Kommunalwahl aus dem Rat der Stadt ausgeschiedene Mandatsträger und eine Mandatsträgerin sollen künftig die Bezeichnung Ehrenratsherr beziehungsweise Ehrenratsfrau tragen dürfen: Karl-Heinz Dralle (SPD), Christa Weilert-Penk (SPD), Barthold Plaß (CDU), Karl-Ludwig Schrader (FDP) und Kurt-Ulrich Schulz (WGS). Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend im Stadthaus beschlossen.

Bürgermeister Armin Pollehn wird die damit einhergehende Ehrung in der nächsten Ratssitzung am 17. Februar vornehmen. Wer die Laudationen halten wird, ist noch nicht bekannt. Die ehemalige Ratsvorsitzende Weilert-Penk, die dem Rat 30 Jahre lang angehörte, wohnte am Donnerstag als einzige der fünf zu ehrenden Ex-Kommunalpolitiker der Ratssitzung bei. In der Einwohnerfragestunde ergriff sie noch einmal das Wort und dankte ihren politischen Weggefährten für die Zusammenarbeit und die ihr verliehene Auszeichnung.

Von Joachim Dege