„In unserer globalisierten Welt kommt der Kommunalpolitik eine besondere Bedeutung zu“: Mit diesen Worten würdigte Jan Arning, Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetags, am Donnerstagabend das zum Teil jahrzehntelange Engagement von Politikern unterschiedlicher Couleur. Aus gutem Grund, denn der Rat, der fünf Jahre über die Entwicklung der Stadt entschieden hatte, traf sich zu seiner letzten Sitzung im StadtHaus – am 4. November konstituiert sich das neue Gremium.

Wer sich kommunalpolitisch engagiere, nehme die Beschneidung seiner Privatsphäre in Kauf, müsse oft ungerechtfertigte Kritik in sozialen Medien ertragen, Haltung zeigen und vor allem viele Drucksachen lesen, sagte Arning. Zugleich beweise der Burgdorfer Rat beim Blick auf die Projekte in der Stadt, wie viel sich bewegen lasse – wenn die Akteure über einen ausreichend langen Atem verfügten. Wohl auch deshalb gehören und gehörten viele Kommunalpolitiker dem Rat über zwei oder mehr Wahlperioden an, wie sich in der feierlichen letzten Sitzung zeigte. Und sie benötigen für das Ehrenamt besondere Fähigkeiten, darauf wiesen mehrere der von Bürgermeister Armin Pollehn geehrten Frauen und Männer hin.

Von Neugier und Streit, Dialog und Kompromissen

„Ich habe immer mit Vehemenz und manchmal mit Schärfe argumentiert“, sagte Detlef Knauer (Grüne). Damit habe er mitunter polarisiert, aber stets mit dem Ziel, andere Positionen auszutauschen, diese und mögliche Kompromisse zu akzeptieren. „Jeder sollte seinen Standpunkt erklären, Schweigen ist keine gute Lösung“, sagte er. „Wir können im Burgdorfer Rat nicht die Welt retten, aber wir können manches gestalten, auf das wir stolz sein können“, sagte Christiane Gersemann (SPD) und betonte, Politiker sollten den Menschen zuhören, ihre Lebenswirklichkeit verstehen und sie verbessern. „Mein Blick auf Familien hat sich geschärft“, fügte sie hinzu.

Kommunalpolitik ermögliche es ihm das Ergebnis von Beschlüssen unmittelbar zu sehen, sagte Gerald Hinz (SPD) und nannte als Beispiel die Ausweisung eines Baugebietes, das er wachsen sehen könne – bis die Bewohner einzögen. „Und ich kann mich mit meiner Neugier in ganz unterschiedliche Themen einarbeiten“, sagte er. Mirco Zschoch (LKR) betonte wie viele andere, dass er dank der Ratsarbeit einen positiven Blick auf die Arbeit der Verwaltung erhalten habe.

Diese Einschätzung teilte auch Kurt-Ulrich Schulz (WGS), der auf die Anfänge der Wählergemeinschaft im Stadtparlamente blickte. Seine Bilanz: Die WGS habe sich gewandelt vom Schmuddelkind zu einer Fraktion in der Mitte der Gesellschaft. All das, sagte Klaus Köneke (CDU), funktioniere aber nur im Streitgespräch und im Dialog: „Ich hätte mir so manches Mal gewünscht, dass alle nach meiner Pfeife tanzen.“ Diese Hoffnung habe sich nicht erfüllt. Bisher nicht: „Aber die Hoffnung“, sagte er mit leichtem Schmunzeln, „stirbt bekanntlich zum Schluss.“

Ratsvorsitzende Christa Weilert-Penk (SPD) wünschte ihren alten Kollegen und den neuen Ratsmitgliedern vor allem eines: „Mut für auch mal unbequeme Entscheidungen.“

Sie verabschieden sich aus dem Rat

Sonja Alker (SPD), Karl-Heinz Dralle (SPD), Anne Frick (Grüne), Niklas Gottschalk (WGS), Lukas Kirstein (WGS), Detlef Knauer (Grüne), Stefan Lentz (AfD), Andreas Meyer (CDU), Kathrin Perkun (SPD), Nele Petrusjanz (SPD), Karl-Ludwig Schrader (FDP), Kurt-Ulrich Schulz (WGS), Barthold Plaß (CDU), Christa Weilert-Penk (SPD), Mirco Zschoch (LKR).

