Wenn die Stadt eine Straße ausbaut und die Anlieger anschließend an den Kosten daran beteiligt, kann das Bürger finanziell in Bedrängnis bringen. Die sogenannte Straßenausbaubeitragssatzung, die die Kostenbeteiligung von Anliegern regelt, ist umstritten und steht in vielen Kommunen auf dem Prüfstand. Jetzt will auch die Stadt Burgdorf diese Satzung zugunsten der Bürger verändern.

So sollen unter anderem Fördermittel, die die Stadt beispielsweise vom Land erhält, nicht länger allein der Stadt zufallen, sondern fortan die Kosten der Anlieger senken. Einen entsprechenden Beschluss will der Rat der Stadt in seiner Sitzung am Donnerstag, 9. Juli, fassen.

Kitas sollen zwei Wochen schließen

Ein weiteres Aufregerthema, mit denn sich die Kommunalpolitiker in der Ratssitzung beschäftigen, sind die von der Stadt geplanten Sommerschließzeiten für die Kindertagesstätten. Die Stadtverwaltung schlägt ab 2021 eine Schließzeit von zwei Wochen vor, und zwar jeweils während der Sommerferien der Schulen. Auf der Tagesordnung steht ferner der Bebauungsplan für den geplanten Neubau des Feuerwehrhauses in Schillerslage. Auch die Einführung einer Fußgängerzone auf der Marktstraße – dazu liegt ein Antrag der Grünen vor – sollte Gegenstand der Beratungen, ist aber kurzfristig von der Tagesordnung genommen worden.

Die Ratssitzung im Veranstaltungszentrum StadtHaus ist öffentlich. Sie beginnt um 18 Uhr.

Von Joachim Dege