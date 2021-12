Der Rat der Stadt Burgdorf kommt am Donnerstag, 16. Dezember, zum letzten Mal in diesem Jahr zusammen. Fünf ehemalige Mandatsträgerinnen und Mandatsträger erwartet eine Auszeichnung.

Rat will fünf Ex-Politiker auszeichnen

Burgdorf - Rat will fünf Ex-Politiker auszeichnen

Burgdorf - Rat will fünf Ex-Politiker auszeichnen