Burgdorf

Die Gremien des Rates der Stadt fassen ab sofort in Videokonferenzen ihre Beschlüsse. Den Anfang macht am Montag, 7. Februar, der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten. Die Kommunalpolitiker tagen ab 17 Uhr.

Der Grund für den vorübergehenden Verzicht auf Sitzungen in Präsenz ist die aktuelle Pandemielage mit hohen Ansteckungsraten. Die Inzidenz in Burgdorf lag am Freitag, 4. Februar, bei einem Wert von 1342,2. Aktuell sind laut Gesundheitsamt 688 Burgdorf an Corona erkrankt.

Bürger können politische Beratungen online verfolgen

An Kommunalpolitik interessierte Bürger können die Beratungen der Ratsgremien mitverfolgen und sich in die Videokonferenzen einklinken. Dazu stellt die Stadtverwaltung am Tag der jeweiligen Sitzung einen Anmeldelink sowie die notwendigen Zugangsdaten auf der Vorschaltseite ihrer Internetseite zur Verfügung. Die Seite ist auf www.burgdorf.de abrufbar.

Am Tag der Sitzung sei dann die Teilnahme über die Konferenzplattform Webex möglich. Der Zugang sei fünf Minuten vor Sitzungsbeginn möglich. Alternativ zum Zugangslink gebe es auch die Möglichkeit, der Videokonferenz auf www.webex.com beizutreten. In der Einwohnerfragestunde sowie unter dem Tagesordnungspunkt Anfragen und Anregungen dürften Einwohnerinnen und Einwohner Fragen an die Stadtverwaltung stellen. Den Fragewunsch müssten sie gegebenenfalls mit der Handhebe-Funktion in Webex deutlich machen. Der oder die jeweilige Ausschussvorsitzende erteile dann das Rederecht.

Stadtverwaltung schlägt erneut Doppelhaushalt vor

Im Finanzausschuss beschäftigen sich die Kommunalpolitiker am Montag mit der Finanzsituation der Stadt. Ferner steht die Kalkulation der Friedhofsgebühren zur Debatte. Schließlich gilt es zu entscheiden, ob die Stadt für die Jahre 2023 und 2024, wie es die Finanzverwaltung im Schloss empfiehlt, erneut einen Doppelhaushalt aufstellen soll.

Von Joachim Dege