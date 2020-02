Burgdorf

Warum sind preiswerte Wohnungen aktuell Mangelware in der Stadt, und was kann die Kommunalpolitik dagegen unternehmen? Kann die Stadt lernen vom Nachbarn Lehrte? Oder können sich Bürger mit eigenen Wohnbauprojekten selbst aus der Patsche helfen? Mit Fragen wie diesen hat der SPD-Ortsverein bei einer Diskussionsveranstaltung mit Fachleuten im Jürgen-Rodehorst-Haus am Mittwochabend zwei Stunden lang für Gesprächsstoff gesorgt. Allein, die rund 30 Sozialdemokraten blieben mit dem Thema weitgehend unter sich.

Dabei hatten auf dem roten Sofa, das der SPD als Podium diente, ausgewiesene Experten Platz genommen: Frank Wersebe, Geschäftsführer der Lehrter Wohnungsbaugesellschaft mbH, berichtete, wie sich sein Unternehmen gegen exorbitant steigende Baupreise und eine zunehmende Versingelung der Stadtgesellschaft stemmt und es nach wie vor schafft, mitten in der Stadt halbwegs preiswerten und zugleich hochwertigen Wohnraum für Geringverdiener zu schaffen.

Wohnungsgenossenschaft steht in den Startlöchern

Ulrich Pigulla, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Burgdorf, ließ durchblicken, dass er seit zwei Jahren schon Pläne für den Bau von neuen Wohnungen in der Schublade habe. Zwischen den Wohnblöcken an der Arndtstraße könnten auf eigenen Grundstücken in zwei Schritten insgesamt 24 Wohnungen entstehen. „Da wäre noch was möglich.“ Allerdings gebe es zurzeit noch ungelöste baurechtliche Hindernisse, die einer Realisierung im Wege stehen.

Gerd Müller und anwesende Mitstreiter stellten ihr privates Wohnprojekt vor. 15 Menschen – drei Paare und neun Singles – hätten sich mithilfe eines Kommunikationstrainers zusammengerauft. Sie planten ein genossenschaftlich organisiertes, ökologisch verantwortbares Wohngebäude mit gemeinschaftlichen Begegnungsflächen, das die Nachbarschaft gleich einbeziehe. Die Gründung einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts sei gegenwärtig in Vorbereitung. Was noch fehlt, sei ein geeignetes Grundstück. Man sei mit der Stadt im Gespräch.

SPD-Chef Ahmet Kuyucu ist unter die Investoren gegangen und plant mit einem Partner ein Wohnbauprojekt an der Gartenstraße. Er kommt zurzeit nicht zum Zug, weil dem Bauamt der Stadt personell die Kapazitäten fehlen. Kuyucu beklagte zu lange und zu komplizierte Genehmigungsverfahren, die Investoren das Leben extrem schwer machten.

Lehrter Wohnungsbau betreibt Stadtplanung

„Die Baupreise sind das Riesenproblem“, sagte Wersebe und nannte damit einen aus seiner Sicht wesentlichen Grund für den aktuellen Mangel an bezahlbarem Mietwohnraum. Die Versingelung sei eine weitere Ursache. Dass die Baupreise wieder fallen, glaube er nicht. Das Rezept seiner Gesellschaft, an der die Stadt Lehrte mit 85 Prozent beteiligt ist, seien neben niedrigen Renditeerwartungen eine auf 80 Jahre ausgelegte Bauplanung und Kostenkalkulation: „Wir verkaufen nichts.“ Aber: Sein Unternehmen betreibe im Schulterschluss mit der Kommune Stadtplanung. Fachärzten etwa böte man günstig Gewerbeflächen an, sodass es sich für diese bezahlt mache, wenn sie sich in der Stadt niederließen.

Während Altbürgermeister und SPD-Vorstandsmitglied Alfred Baxman Burgdorf mit drei Wohnungsbaugenossenschaften – Ostland, Südheide und WG Burgdorf – gut aufgestellt sieht und der Stadt rückblickend eine kluge Wohnungsbaupolitik bescheinigte, riet sein Parteifreund und Ratsherr Björn Sund der Stadt „jetzt zu handeln“. Aus Sunds Sicht ist die Stadt gut beraten, sich von Lehrte eine Scheibe abzuschneiden und eine eigene Wohnungsgenossenschaft zu gründen. Dann könne sie Fördermöglichkeiten ausschöpfen und eigene Flächen für bezahlbaren Wohnraum entwickeln.

Der Architekt Matthias Niewerth-Meinig, der den Abend moderierte, befand abschließend: Die Absenkung von Wohnbaustandards sei eine Stellschraube, um die Mietpreise auf ein sozial verträgliches Niveau zu bringen.

Von Joachim Dege