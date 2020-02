Burgdorf

Zwei Mandatsträger haben inzwischen auf die Ankündigung der Stadtverwaltung reagiert, den Trimm-dich-Pfad im Burgdorfer Holz aus Kostengründen zur Disposition stellen zu wollen. SPD-Ratsherr Hans-Dieter Morich und der Linke Michael Fleischmann teilten unabhängig voneinander mit, dass sie strikt gegen eine Stilllegung des Fitnessparcours’ seien. Die Freizeit- und Sportstätte, die die Stadt seit mehr als 30 Jahren pflegt und mit jährlichen Unterhaltskosten von 6000 Euro zu Buche schlägt, würde von vielen Menschen genutzt, insbesondere auch von Familien, Schulklassen und Kindergartengruppen. Sie sei deshalb unverzichtbar. Fleischmann zweifelt die von der Stadtverwaltung angegebenen Pflegekosten an. Morich kündigte an, sich in der von der SPD angeführten Mehrheitsgruppe im Rat für den Erhalt des Bewegungsangebots einzusetzen.

Von jod