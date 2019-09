Die Abschaffung des dritten Stellvertreterpostens bezeichnet die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen, WGS und Freien Burgdorfern als Sieg – und damit hat sie sogar Recht. Doch: Welchen Nutzen wollen die Mitglieder aus diesem Sieg ziehen? Sicher: Sie haben dem künftigen Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) die Macht gezeigt, die sie ausüben können und die sie ausüben wollen. Sicher: Sie verhindern, dass die CDU – wie in den vergangenen drei Jahren die SPD auch – zwei Vertreter zu öffentlichen Terminen schicken kann. Sicher ist aber auch: Sie sorgen für Politikverdrossenheit in der Stadt. Denn Eltern ohne Kita-Platz, Schüler in maroden Schulen oder Anwohner mit kaputten Straßen interessiert das Gezanke um Posten schon lange nicht mehr. Sie wollen im Gegenteil, dass die gewählten Politiker die Probleme der Stadt im Interesse der Menschen lösen und sich nicht mit sich selbst beschäftigen. Das aber tut der Burgdorfer Rat mit Vorliebe – diesen Eindruck vermittelt die Ratsmehrheit mit ihrem vermeintlichen Coup, der am Donnerstag so manchem SPD-Mitglied ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Dabei verkennen die Sozialdemokraten und ihre Mitstreiter, dass sie sich zum einen nach außen als schlechte Wahlverlierer zeigen. Zum anderen kann sich der nun gefeierte Sieg langfristig als Niederlage erweisen: Wenn die Ratsmehrheit nämlich alle künftigen Projekte von Pollehn, seiner Gruppe und der Verwaltung auf Eis legt oder ablehnt. Solche Muskelspiele braucht niemand.